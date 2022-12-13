13 декабря 2022

Директор пермского Театра-Театра получил престижную премию

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Зимние виды города. Пермь, городская эспланада, театр театр
Театр-Театр отметили за лучший менеджмент в России Фото:

Исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин стал лауреатом Вахтанговской премии в области организации театрального дела. Список победителей опубликован в соцсетях Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров.

«Егор Мухин, г. Пермь, исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра», — указано в сообщении. На фестивале в Москве Мухин защищал проекты театра сезона 2021-2022.

Кроме него премии получили еще трое менеджеров: директор Нижневартовского ТЮЗа Ян Смоленцев, директор Самого маленького театра «Блоха» в Санкт-Петербурге Яна Плешанова и директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов.

Целью премии, как говорится на сайте фестиваля, является определение лучших проектов в области театрального менеджмента и создание базы лучших кейсов. Ранее URA.RU рассказывало, что с подачи Егора Мухина Театр-Театр запустил собственную школу театральных менеджеров.

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Исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин стал лауреатом Вахтанговской премии в области организации театрального дела. Список победителей опубликован в соцсетях Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров. «Егор Мухин, г. Пермь, исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра», — указано в сообщении. На фестивале в Москве Мухин защищал проекты театра сезона 2021-2022. Кроме него премии получили еще трое менеджеров: директор Нижневартовского ТЮЗа Ян Смоленцев, директор Самого маленького театра «Блоха» в Санкт-Петербурге Яна Плешанова и директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов. Целью премии, как говорится на сайте фестиваля, является определение лучших проектов в области театрального менеджмента и создание базы лучших кейсов. Ранее URA.RU рассказывало, что с подачи Егора Мухина Театр-Театр запустил собственную школу театральных менеджеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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