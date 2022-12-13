Мэр из ХМАО оденется Дедом Морозом для раздачи подарков детям мобилизованных

Мэр Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков планирует переодеться Дедом Морозом и бесплатно раздавать подарки детям мобилизованных. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Покупаем детские подарки, всем детям, у кого отцы мобилизованные и будем бесплатно раздавать. Я готов переодеться Дедом Морозом и сам отнести в несколько семей эти подарки. Не вопрос», — сказал Маненков.
Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Маненков поддержал районного военкома подполковника Александра Шапкина, который сам решил мобилизоваться и отправился в учебный центр вместе с другими жителями Белоярского района. Маненков пожал Шапкину руку за мужественный поступок и пожелал качественно подготовить мобилизованных в качестве инструктора.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.
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