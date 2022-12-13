13 декабря 2022

Мэр из ХМАО оденется Дедом Морозом для раздачи подарков детям мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XII Всероссийский съезд Дедов морозов и Снегурочек. Ханты-Мансийск, дед мороз
Сергей Маненков: я готов переодеться в костюм Деда Мороза и раздать подарки детям мобилизованных Фото:

Мэр Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков планирует переодеться Дедом Морозом и бесплатно раздавать подарки детям мобилизованных. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Покупаем детские подарки, всем детям, у кого отцы мобилизованные и будем бесплатно раздавать. Я готов переодеться Дедом Морозом и сам отнести в несколько семей эти подарки. Не вопрос», — сказал Маненков.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Маненков поддержал районного военкома подполковника Александра Шапкина, который сам решил мобилизоваться и отправился в учебный центр вместе с другими жителями Белоярского района. Маненков пожал Шапкину руку за мужественный поступок и пожелал качественно подготовить мобилизованных в качестве инструктора.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки

Мэр Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков планирует переодеться Дедом Морозом и бесплатно раздавать подарки детям мобилизованных. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Покупаем детские подарки, всем детям, у кого отцы мобилизованные и будем бесплатно раздавать. Я готов переодеться Дедом Морозом и сам отнести в несколько семей эти подарки. Не вопрос», — сказал Маненков. Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Маненков поддержал районного военкома подполковника Александра Шапкина, который сам решил мобилизоваться и отправился в учебный центр вместе с другими жителями Белоярского района. Маненков пожал Шапкину руку за мужественный поступок и пожелал качественно подготовить мобилизованных в качестве инструктора. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...