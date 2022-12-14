США нашли доказательства «сделки» РФ и Ирана по передаче ракет

15 декабря 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Джон Кирби не предоставил доказательств своим утверждениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Белого дома есть доказательства «сделки» между Ираном и Россией на поставку ей тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «У нас есть доказательства, указывающие на заключение сделки между Ираном и Россией на поставку баллистических ракет», — заявил Джон Кирби на брифинге для журналистов. Он добавил, что Америка обеспокоена «расширением» военного сотрудничества Ирана и России. Также представитель администрации США не предоставил доказательств своим словам. Ранее в США заявляли, что у них нет доказательств военного сотрудничества между Ираном и Россией. Западные страны обвиняли РФ в желании производить у себя иранские дроны, но директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков посчитал эти высказывания необоснованными, назвав их погоней за «жареными» фактами. Также в Посольстве России обвинили Великобританию в «постыдных» сделках и сотрудничестве с Киевом.

У Белого дома есть доказательства «сделки» между Ираном и Россией на поставку ей тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «У нас есть доказательства, указывающие на заключение сделки между Ираном и Россией на поставку баллистических ракет», — заявил Джон Кирби на брифинге для журналистов. Он добавил, что Америка обеспокоена «расширением» военного сотрудничества Ирана и России. Также представитель администрации США не предоставил доказательств своим словам. Ранее в США заявляли, что у них нет доказательств военного сотрудничества между Ираном и Россией. Западные страны обвиняли РФ в желании производить у себя иранские дроны, но директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков посчитал эти высказывания необоснованными, назвав их погоней за «жареными» фактами. Также в Посольстве России обвинили Великобританию в «постыдных» сделках и сотрудничестве с Киевом.