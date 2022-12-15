На челябинском комбинате нашли 243 кг полуфабрикатов с нарушениями производства

Документы на котлеты оформили более чем за две недели до их производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На мясном предприятии Челябинска нашли 243 кг мясных полуфабрикатов с нарушением правил производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Администратор комбината 5 декабря оформил производство 81 кг котлет „По-киевски“ еще не наступившим 23 декабря. Другой специалист 28 ноября оформил ветеринарный сертификат на 162 кг пельменей „Радуга“ с датой производства 27 октября. Притом, в качестве фарша использовалось мясо птицы, по документам произведенное с 3 по 24 ноября», — уточнили в ведомстве.

Весь объем выработанной с нарушениями продукции был отправлен на склад в Екатеринбург. На имя руководителя предприятия направлено предостережение, а специалистам выданы предупреждения через «Ветис.Паспорт». В Россельхознадзор Свердловской области направили информацию для принятия мер.

Ранее из Челябинской области было отправлено более 600 кг сыра сомнительного происхождения. Продукция без ветеринарного сертификата поступила на предприятие Свердловской области.