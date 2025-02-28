28 февраля 2025

Челябинские следж-хоккеисты из числа участников СВО сыграли с туляками

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы сыграли с командой из Тулы в хоккей для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Челябинцы сыграли с командой из Тулы в хоккей для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Фото:

Команда Челябинской области по хоккею с шайбой для людей с ограниченными возможностями приехала в Тулу. Здесь ее участники, в числе которых ветераны специальной военной операции СВО), сыграли в товарищеском матче с местной командой. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Парни из Челябинска приехали к нам в гости. В настоящее время в Алексине на базе РУТБ „ОКА“ проходит чемпионат России по следж-хоккею спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И в рамках соревнований прошел товарищеский матч между командами Челябинской и Тульской областей. В нем приняли участие ветераны СВО», — написал глава региона.

Для гостей из Челябинска организовали обширную культурную программу. В рамках поездки они ознакомились с ключевыми достопримечательностями региона, среди которых Тульский кремль и Музей оружия.

О визите стороны договорились во время недавней поездки туляков в Челябинск. Во время встречи Дмитрий Миляев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали план совместных мероприятий.

Следж-хоккеисты из Челябинска и Тулы сыграли в дружеском матче
Следж-хоккеисты из Челябинска и Тулы сыграли в дружеском матче
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Команда Челябинской области по хоккею с шайбой для людей с ограниченными возможностями приехала в Тулу. Здесь ее участники, в числе которых ветераны специальной военной операции СВО), сыграли в товарищеском матче с местной командой. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. «Парни из Челябинска приехали к нам в гости. В настоящее время в Алексине на базе РУТБ „ОКА“ проходит чемпионат России по следж-хоккею спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И в рамках соревнований прошел товарищеский матч между командами Челябинской и Тульской областей. В нем приняли участие ветераны СВО», — написал глава региона. Для гостей из Челябинска организовали обширную культурную программу. В рамках поездки они ознакомились с ключевыми достопримечательностями региона, среди которых Тульский кремль и Музей оружия. О визите стороны договорились во время недавней поездки туляков в Челябинск. Во время встречи Дмитрий Миляев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали план совместных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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