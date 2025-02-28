Челябинские следж-хоккеисты из числа участников СВО сыграли с туляками

Команда Челябинской области по хоккею с шайбой для людей с ограниченными возможностями приехала в Тулу. Здесь ее участники, в числе которых ветераны специальной военной операции СВО), сыграли в товарищеском матче с местной командой. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«Парни из Челябинска приехали к нам в гости. В настоящее время в Алексине на базе РУТБ „ОКА“ проходит чемпионат России по следж-хоккею спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И в рамках соревнований прошел товарищеский матч между командами Челябинской и Тульской областей. В нем приняли участие ветераны СВО», — написал глава региона.
Для гостей из Челябинска организовали обширную культурную программу. В рамках поездки они ознакомились с ключевыми достопримечательностями региона, среди которых Тульский кремль и Музей оружия.
О визите стороны договорились во время недавней поездки туляков в Челябинск. Во время встречи Дмитрий Миляев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали план совместных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!