Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку после жалоб граждан на плохую уборку дорог и тротуаров в поселке Першино. Главу района обязали устранить нарушения, говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства.
«Установлено, что в пос. Першино по ул. Ряжская внутридворовой проезд в частном секторе имеет обледенения, лужи, на пешеходных тротуарах не ликвидированы снежные завалы. По результатам проверки главе Металлургического района Челябинска внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к приведению дороги в надлежащее состояние», — сообщила прокуратура Челябинской области.
Администрация обязана устранить нарушения в кратчайшие сроки. Исполнение требований прокуратуры находится под контролем ведомства.
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