28 февраля 2025

Обледеневшие улицы челябинского поселка заинтересовали прокуратуру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На обледенение в поселке Першино под Челябинском пожаловались жители
На обледенение в поселке Першино под Челябинском пожаловались жители Фото:

Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку после жалоб граждан на плохую уборку дорог и тротуаров в поселке Першино. Главу района обязали устранить нарушения, говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства.

«Установлено, что в пос. Першино по ул. Ряжская внутридворовой проезд в частном секторе имеет обледенения, лужи, на пешеходных тротуарах не ликвидированы снежные завалы. По результатам проверки главе Металлургического района Челябинска внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к приведению дороги в надлежащее состояние», — сообщила прокуратура Челябинской области.

Администрация обязана устранить нарушения в кратчайшие сроки. Исполнение требований прокуратуры находится под контролем ведомства.

Прокурор потребовал очистить улицы челябинского поселка от наледи
Прокурор потребовал очистить улицы челябинского поселка от наледи
Фото:

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Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку после жалоб граждан на плохую уборку дорог и тротуаров в поселке Першино. Главу района обязали устранить нарушения, говорится в официальном telegram-канале надзорного ведомства. «Установлено, что в пос. Першино по ул. Ряжская внутридворовой проезд в частном секторе имеет обледенения, лужи, на пешеходных тротуарах не ликвидированы снежные завалы. По результатам проверки главе Металлургического района Челябинска внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к приведению дороги в надлежащее состояние», — сообщила прокуратура Челябинской области. Администрация обязана устранить нарушения в кратчайшие сроки. Исполнение требований прокуратуры находится под контролем ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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