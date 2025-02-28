Челябинке дали более восьми лет колонии за махинации с недвижимостью

Суд огласили приговор риелтору из Челябинской области. Ее осудили на восемь с половиной лет колонии общего режима за фейковые договоры долевого участия в строительстве. Об этом рассказала пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
«В 2017-2019 года женщина оказывала услуги по реализации объектов недвижимости. Она заключала с гражданами фиктивные договоры долевого участия в строительстве и купли-продажи квартир. Виновной назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Суд признал женщину виновной в девяти эпизодах мошенничества. Он также удовлетворил гражданские иски потерпевших. С подсудимой взыскали материальный ущерб на общую сумму более восьми миллионов рублей.
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