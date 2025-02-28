28 февраля 2025

В Челябинске силовики устроили мигрантам облавы на границе и в аэропорту. Видео

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МВД и ФСБ провели рейды в отношении мигрантов
МВД и ФСБ провели рейды в отношении мигрантов Фото:

В Челябинской области и Челябинске прошли миграционные рейды около пропускного пункта «Бугристое» и аэропорта «Курчатов». Правоохранительные органы выявили 29 нарушений законодательства, сообщил официальный telegram-канал главного управления МВД России по региону.

«Только за два дня мероприятия обнаружено 29 нарушений миграционного законодательства. Так, пресечена противоправная деятельность четырех водителей — граждан Российской Федерации, которые осуществляли перевозку незаконно находящихся на территории государства иностранцев», — сообщили в областном главке МВД.

Кроме того, 19 граждан из стран ближнего зарубежья были привлечены к административной ответственности за нарушение условий пребывания в Российской Федерации. Все иностранные лица были проверены на предмет причастности к преступлениям, прошли процедуру дактилоскопирования и поставлены на фотографический учет. Мероприятия провели сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД области и регионального Пограничного управления ФСБ России.

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В Челябинской области и Челябинске прошли миграционные рейды около пропускного пункта «Бугристое» и аэропорта «Курчатов». Правоохранительные органы выявили 29 нарушений законодательства, сообщил официальный telegram-канал главного управления МВД России по региону. «Только за два дня мероприятия обнаружено 29 нарушений миграционного законодательства. Так, пресечена противоправная деятельность четырех водителей — граждан Российской Федерации, которые осуществляли перевозку незаконно находящихся на территории государства иностранцев», — сообщили в областном главке МВД. Кроме того, 19 граждан из стран ближнего зарубежья были привлечены к административной ответственности за нарушение условий пребывания в Российской Федерации. Все иностранные лица были проверены на предмет причастности к преступлениям, прошли процедуру дактилоскопирования и поставлены на фотографический учет. Мероприятия провели сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД области и регионального Пограничного управления ФСБ России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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