В Челябинской области и Челябинске прошли миграционные рейды около пропускного пункта «Бугристое» и аэропорта «Курчатов». Правоохранительные органы выявили 29 нарушений законодательства, сообщил официальный telegram-канал главного управления МВД России по региону.
«Только за два дня мероприятия обнаружено 29 нарушений миграционного законодательства. Так, пресечена противоправная деятельность четырех водителей — граждан Российской Федерации, которые осуществляли перевозку незаконно находящихся на территории государства иностранцев», — сообщили в областном главке МВД.
Кроме того, 19 граждан из стран ближнего зарубежья были привлечены к административной ответственности за нарушение условий пребывания в Российской Федерации. Все иностранные лица были проверены на предмет причастности к преступлениям, прошли процедуру дактилоскопирования и поставлены на фотографический учет. Мероприятия провели сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД области и регионального Пограничного управления ФСБ России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!