28 февраля 2025

В Челябинской области ищут хозяев для несущихся страусов. Скрин

В Коркино продают стадо страусов за один миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный день птиц - интернациональный экологический праздник. Зоопарк. Челябинск, страус
Продавец предложил приобрести почти два десятка страусов Фото:

В городе Коркино Челябинской области выставили на продажу стадо страусов, которые откладывают яйца. Цена за всех птиц составляет один миллион рублей. Предложение включает в себя 14 взрослых особей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Страусы, 14 штук взрослых. Три семьи — три, пять и шесть. И три штуки — полтора года. Всех продаю за один миллион рублей. В данный момент несутся», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Продавец подчеркнул, что желает продать страусов только всех вместе. Судя по опубликованным объявлениям, ранее их владелец выставлял на продажу индюшат, страусят, кроликов, гусей, фазанов, а также сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Витаминный Челябинской области выставили на продажу коровью ферму на берегу реки Биргильда. За комплекс, где можно разместить более 50 голов скота, просят 6,9 млн рублей.

В Коркино выставили на продажу стадо страусов
В Коркино выставили на продажу стадо страусов

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В городе Коркино Челябинской области выставили на продажу стадо страусов, которые откладывают яйца. Цена за всех птиц составляет один миллион рублей. Предложение включает в себя 14 взрослых особей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Страусы, 14 штук взрослых. Три семьи — три, пять и шесть. И три штуки — полтора года. Всех продаю за один миллион рублей. В данный момент несутся», — указано в объявлении на сайте «Авито». Продавец подчеркнул, что желает продать страусов только всех вместе. Судя по опубликованным объявлениям, ранее их владелец выставлял на продажу индюшат, страусят, кроликов, гусей, фазанов, а также сельскохозяйственную продукцию. Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Витаминный Челябинской области выставили на продажу коровью ферму на берегу реки Биргильда. За комплекс, где можно разместить более 50 голов скота, просят 6,9 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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