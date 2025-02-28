В городе Коркино Челябинской области выставили на продажу стадо страусов, которые откладывают яйца. Цена за всех птиц составляет один миллион рублей. Предложение включает в себя 14 взрослых особей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Страусы, 14 штук взрослых. Три семьи — три, пять и шесть. И три штуки — полтора года. Всех продаю за один миллион рублей. В данный момент несутся», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Продавец подчеркнул, что желает продать страусов только всех вместе. Судя по опубликованным объявлениям, ранее их владелец выставлял на продажу индюшат, страусят, кроликов, гусей, фазанов, а также сельскохозяйственную продукцию.
Как сообщало URA.RU ранее, в поселке Витаминный Челябинской области выставили на продажу коровью ферму на берегу реки Биргильда. За комплекс, где можно разместить более 50 голов скота, просят 6,9 млн рублей.
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