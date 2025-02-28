28 февраля 2025

Из-за тумана на шесть часов задержали рейс из Магнитогорска в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет из Магнитогорска в Москву задержали из-за погодных условий
Вылет из Магнитогорска в Москву задержали из-за погодных условий Фото:

Вылет самолета из Магнитогорска в Москву отложили на шесть часов. На то же время перенесли рейс из столицы в уральский город. Причина задержки — туман, говорится в официальном telegram-канале международного аэропорта Магнитогорска.

«Из-за тумана задерживается рейс 1428 Москва — Магнитогорск. Расчетное время прибытия борта из Шереметьево — 11:50. Расчетное время вылета в Москву —12:45. Время местное», — рассказали в воздушной гавани.

Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что в Магнитогорске борт поднимется в воздух в 12:45 вместо 06:15. Самолет, следующий из Москвы, приземлится в 11:50, а не в 05:05, как это предполагало расписание.

Время вылета из Магнитогорска в Москву перенесли на 12:45 вместо 06:15
Время вылета из Магнитогорска в Москву перенесли на 12:45 вместо 06:15
Фото:
Самолет из Москвы в Магнитогорск приземлится в 11:50, а не в 05:05
Самолет из Москвы в Магнитогорск приземлится в 11:50, а не в 05:05
Фото:

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Вылет самолета из Магнитогорска в Москву отложили на шесть часов. На то же время перенесли рейс из столицы в уральский город. Причина задержки — туман, говорится в официальном telegram-канале международного аэропорта Магнитогорска. «Из-за тумана задерживается рейс 1428 Москва — Магнитогорск. Расчетное время прибытия борта из Шереметьево — 11:50. Расчетное время вылета в Москву —12:45. Время местное», — рассказали в воздушной гавани. Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что в Магнитогорске борт поднимется в воздух в 12:45 вместо 06:15. Самолет, следующий из Москвы, приземлится в 11:50, а не в 05:05, как это предполагало расписание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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