Вылет самолета из Магнитогорска в Москву отложили на шесть часов. На то же время перенесли рейс из столицы в уральский город. Причина задержки — туман, говорится в официальном telegram-канале международного аэропорта Магнитогорска.
«Из-за тумана задерживается рейс 1428 Москва — Магнитогорск. Расчетное время прибытия борта из Шереметьево — 11:50. Расчетное время вылета в Москву —12:45. Время местное», — рассказали в воздушной гавани.
Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что в Магнитогорске борт поднимется в воздух в 12:45 вместо 06:15. Самолет, следующий из Москвы, приземлится в 11:50, а не в 05:05, как это предполагало расписание.
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