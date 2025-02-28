28 февраля 2025

Жена челябинского губернатора передала детям из ДНР дорогостоящее оборудование. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер встретила 23 февраля в ДНР
Ирина Текслер встретила 23 февраля в ДНР Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер побывала с визитом в детском саду № 2 в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР). Она передала учреждению современный тренажер для коррекции речи детей. Об этом первая леди региона написала в своем telegram-канале.

«Детсадовцам привезла от некоммерческой организации „Фонд 2020“ дорогостоящее оборудование. Это интерактивное логопедическое зеркало-компьютер, ведь здесь занимаются подопечные именно с этим нарушением и задержкой речевого развития», — поделилась супруга губернатора.

Ирина Текслер посетила учреждение во время поездки в зону проведения специальной военной операции в феврале. Она рассказала, что в помещении сделан новый ремонт, завезена мебель и уложена плитка во всех санузлах и подсобных помещениях. В этом детском саду помогла Челябинская область, ведь город Ясиноватая является для региона подшефным. Первая леди добавила, что в планах — оснастить учреждение системой водоочистки обратного осмоса и привезти интерактивную песочницу от разработчика «Инновации Детям».

Супруга губернатора Челябинской области встретила День защитника Отечества в ДНР. Она поздравляла с праздником бойцов из региона, а также передала гуманитарный груз, в том числе системы РЭБ «Капюшон» и дрон-детекторы.

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер побывала с визитом в детском саду № 2 в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР). Она передала учреждению современный тренажер для коррекции речи детей. Об этом первая леди региона написала в своем telegram-канале. «Детсадовцам привезла от некоммерческой организации „Фонд 2020“ дорогостоящее оборудование. Это интерактивное логопедическое зеркало-компьютер, ведь здесь занимаются подопечные именно с этим нарушением и задержкой речевого развития», — поделилась супруга губернатора. Ирина Текслер посетила учреждение во время поездки в зону проведения специальной военной операции в феврале. Она рассказала, что в помещении сделан новый ремонт, завезена мебель и уложена плитка во всех санузлах и подсобных помещениях. В этом детском саду помогла Челябинская область, ведь город Ясиноватая является для региона подшефным. Первая леди добавила, что в планах — оснастить учреждение системой водоочистки обратного осмоса и привезти интерактивную песочницу от разработчика «Инновации Детям». Супруга губернатора Челябинской области встретила День защитника Отечества в ДНР. Она поздравляла с праздником бойцов из региона, а также передала гуманитарный груз, в том числе системы РЭБ «Капюшон» и дрон-детекторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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