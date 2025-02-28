Итальянца накормили в Магнитогорске супом из хвостов

Итальянский повар и ведущий гастрономической программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди отправился для съемок нового выпуска проекта в Магнитогорск. Его премьера состоялась 1 марта. Иностранец побывал на металлургическом комбинате, покатался на лыжах, а также попробовал блюда национальной кухни — кыстыбый и суп из говяжьих хвостов. Об этом сообщается на сайте телеканала.
«Сегодня, пожалуй, самый суровый выпуск. Я в городе, который называют стальное сердце России. Вы увидите, как металлурги варят огненный суп, узнаете, почему мужчины играют здесь в хоккей в валенках. Также я покажу, как покататься в горах без всяких очередей на подъемник», — анонсировал выпуск Федерико Арнальди.
В течение 47-минутного выпуска Арнальди попробовал суп из говяжьих хвостов, башкирский кыстыбый и голубцы. Также ведущий познакомился с советскими рецептами десертов, зайдя в кондитерскую и продегустировав рожок, буше, безе, профитроли и молочный коктейль.
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