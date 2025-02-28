28 февраля 2025

Итальянца накормили в Магнитогорске супом из хвостов

Канал НТВ 1 марта показал программу «Поедем, поедим!» из Магнитогорска
© Служба новостей «URA.RU»
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Летние веранды: кафе Грильяж. Екатеринбург, суп, первое блюдо
Ведущий программы попробовал в Магнитогорске блюда национальной кухни Фото:

Итальянский повар и ведущий гастрономической программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди отправился для съемок нового выпуска проекта в Магнитогорск. Его премьера состоялась 1 марта. Иностранец побывал на металлургическом комбинате, покатался на лыжах, а также попробовал блюда национальной кухни — кыстыбый и суп из говяжьих хвостов. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Сегодня, пожалуй, самый суровый выпуск. Я в городе, который называют стальное сердце России. Вы увидите, как металлурги варят огненный суп, узнаете, почему мужчины играют здесь в хоккей в валенках. Также я покажу, как покататься в горах без всяких очередей на подъемник», — анонсировал выпуск Федерико Арнальди.

В течение 47-минутного выпуска Арнальди попробовал суп из говяжьих хвостов, башкирский кыстыбый и голубцы. Также ведущий познакомился с советскими рецептами десертов, зайдя в кондитерскую и продегустировав рожок, буше, безе, профитроли и молочный коктейль.

Ведущий программы ознакомился с достопримечательностями Магнитогорска
Ведущий программы ознакомился с достопримечательностями Магнитогорска

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Итальянский повар и ведущий гастрономической программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди отправился для съемок нового выпуска проекта в Магнитогорск. Его премьера состоялась 1 марта. Иностранец побывал на металлургическом комбинате, покатался на лыжах, а также попробовал блюда национальной кухни — кыстыбый и суп из говяжьих хвостов. Об этом сообщается на сайте телеканала. «Сегодня, пожалуй, самый суровый выпуск. Я в городе, который называют стальное сердце России. Вы увидите, как металлурги варят огненный суп, узнаете, почему мужчины играют здесь в хоккей в валенках. Также я покажу, как покататься в горах без всяких очередей на подъемник», — анонсировал выпуск Федерико Арнальди. В течение 47-минутного выпуска Арнальди попробовал суп из говяжьих хвостов, башкирский кыстыбый и голубцы. Также ведущий познакомился с советскими рецептами десертов, зайдя в кондитерскую и продегустировав рожок, буше, безе, профитроли и молочный коктейль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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