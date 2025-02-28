Итальянца накормили в Магнитогорске супом из хвостов

Канал НТВ 1 марта показал программу «Поедем, поедим!» из Магнитогорска

01 марта 2025 в 23:56 Размер текста - 17 +

Ведущий программы попробовал в Магнитогорске блюда национальной кухни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Итальянский повар и ведущий гастрономической программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди отправился для съемок нового выпуска проекта в Магнитогорск. Его премьера состоялась 1 марта. Иностранец побывал на металлургическом комбинате, покатался на лыжах, а также попробовал блюда национальной кухни — кыстыбый и суп из говяжьих хвостов. Об этом сообщается на сайте телеканала. «Сегодня, пожалуй, самый суровый выпуск. Я в городе, который называют стальное сердце России. Вы увидите, как металлурги варят огненный суп, узнаете, почему мужчины играют здесь в хоккей в валенках. Также я покажу, как покататься в горах без всяких очередей на подъемник», — анонсировал выпуск Федерико Арнальди. В течение 47-минутного выпуска Арнальди попробовал суп из говяжьих хвостов, башкирский кыстыбый и голубцы. Также ведущий познакомился с советскими рецептами десертов, зайдя в кондитерскую и продегустировав рожок, буше, безе, профитроли и молочный коктейль. Ведущий программы ознакомился с достопримечательностями Магнитогорска Скрин с сайта канала НТВ. https://www.ntv.ru/peredacha/poedem_poedim/m24320/o791754 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итальянский повар и ведущий гастрономической программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди отправился для съемок нового выпуска проекта в Магнитогорск. Его премьера состоялась 1 марта. Иностранец побывал на металлургическом комбинате, покатался на лыжах, а также попробовал блюда национальной кухни — кыстыбый и суп из говяжьих хвостов. Об этом сообщается на сайте телеканала. «Сегодня, пожалуй, самый суровый выпуск. Я в городе, который называют стальное сердце России. Вы увидите, как металлурги варят огненный суп, узнаете, почему мужчины играют здесь в хоккей в валенках. Также я покажу, как покататься в горах без всяких очередей на подъемник», — анонсировал выпуск Федерико Арнальди. В течение 47-минутного выпуска Арнальди попробовал суп из говяжьих хвостов, башкирский кыстыбый и голубцы. Также ведущий познакомился с советскими рецептами десертов, зайдя в кондитерскую и продегустировав рожок, буше, безе, профитроли и молочный коктейль.