15 декабря 2022

Роспотребнадзор ХМАО разъяснил, где сделать прививку от гриппа после окончания вакцинации

Роспотребнадзор ХМАО: после завершения вакцинации вакцину от гриппа можно поставить в государственных и частных клиниках, если есть запас препарата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Вакцинироваться от гриппа можно, если есть гарантия, что вирус не попал в организм Фото:
новость из сюжета
Свиной грипп — 2022

В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, где поставить прививку от гриппа после окончания массовой вакцинации. Заместитель главы ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что это можно сделать при наличии вакцины в городских поликлиниках, а если запасы препарата уже закончились, то в частных.

«Массовая вакцинация против гриппа в Югре завершена, и прививочные бригады уже не ездят по предприятиям. Жители могут пройти вакцинацию в государственных поликлиниках, если там остались запасы препарата. Если же в городе запас исчерпан, то можно обратиться в частные клиники», — рассказала Кудрявцева.

По словам Кудрявцевой, желающий пройти вакцинацию по завершении массовой иммунизации должен оценить риски. «Если человек, например, неделю пробыл на карантине, не был в местах скопления людей и есть гарантия, что вирус не попал в организм и не находится в инкубационном периоде, то можно пройти иммунизацию. Однако мы специально всех агитируем делать это заранее, до наступления сезона заболеваемости, чтобы успели выработаться антитела», — добавила Кудрявцева.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО допустил введение обязательного масочного режима на территории округа. Если заболеваемость продолжит расти, а информационная кампания по профилактике ОРВИ и гриппа не сработает, маски вернутся в Югру.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, где поставить прививку от гриппа после окончания массовой вакцинации. Заместитель главы ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что это можно сделать при наличии вакцины в городских поликлиниках, а если запасы препарата уже закончились, то в частных. «Массовая вакцинация против гриппа в Югре завершена, и прививочные бригады уже не ездят по предприятиям. Жители могут пройти вакцинацию в государственных поликлиниках, если там остались запасы препарата. Если же в городе запас исчерпан, то можно обратиться в частные клиники», — рассказала Кудрявцева. По словам Кудрявцевой, желающий пройти вакцинацию по завершении массовой иммунизации должен оценить риски. «Если человек, например, неделю пробыл на карантине, не был в местах скопления людей и есть гарантия, что вирус не попал в организм и не находится в инкубационном периоде, то можно пройти иммунизацию. Однако мы специально всех агитируем делать это заранее, до наступления сезона заболеваемости, чтобы успели выработаться антитела», — добавила Кудрявцева. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО допустил введение обязательного масочного режима на территории округа. Если заболеваемость продолжит расти, а информационная кампания по профилактике ОРВИ и гриппа не сработает, маски вернутся в Югру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...