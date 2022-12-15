Роспотребнадзор ХМАО разъяснил, где сделать прививку от гриппа после окончания вакцинации

Роспотребнадзор ХМАО: после завершения вакцинации вакцину от гриппа можно поставить в государственных и частных клиниках, если есть запас препарата

Вакцинироваться от гриппа можно, если есть гарантия, что вирус не попал в организм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, где поставить прививку от гриппа после окончания массовой вакцинации. Заместитель главы ведомства Инна Кудрявцева сообщила корреспонденту URA.RU, что это можно сделать при наличии вакцины в городских поликлиниках, а если запасы препарата уже закончились, то в частных.

«Массовая вакцинация против гриппа в Югре завершена, и прививочные бригады уже не ездят по предприятиям. Жители могут пройти вакцинацию в государственных поликлиниках, если там остались запасы препарата. Если же в городе запас исчерпан, то можно обратиться в частные клиники», — рассказала Кудрявцева.

По словам Кудрявцевой, желающий пройти вакцинацию по завершении массовой иммунизации должен оценить риски. «Если человек, например, неделю пробыл на карантине, не был в местах скопления людей и есть гарантия, что вирус не попал в организм и не находится в инкубационном периоде, то можно пройти иммунизацию. Однако мы специально всех агитируем делать это заранее, до наступления сезона заболеваемости, чтобы успели выработаться антитела», — добавила Кудрявцева.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО допустил введение обязательного масочного режима на территории округа. Если заболеваемость продолжит расти, а информационная кампания по профилактике ОРВИ и гриппа не сработает, маски вернутся в Югру.