В Нижневартовске мусоровоз задавил пенсионерку, являвшуюся ребенком войны

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Интернациональная, 18 мусоровоз наехал на пенсионерку, которая являлась ребенком войны. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в Госавтоинспекции города.
«На улице Интернациональная, 18 в городе Нижневартовск, водитель 1982 года рождения, управляя транспортным средством „МАN“, по предварительным данным, при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1943 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», — написано в telegram-канале ведомства.
Водитель мусоровоза травм не получил. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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