В Нижневартовске мусоровоз задавил пенсионерку, являвшуюся ребенком войны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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От полученных травм вартовчанка скончалась
От полученных травм вартовчанка скончалась Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Интернациональная, 18 мусоровоз наехал на пенсионерку, которая являлась ребенком войны. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в Госавтоинспекции города.

«На улице Интернациональная, 18 в городе Нижневартовск, водитель 1982 года рождения, управляя транспортным средством „МАN“, по предварительным данным, при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1943 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», — написано в telegram-канале ведомства.

Водитель мусоровоза травм не получил. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

В Нижневартовске мусоровоз задавил пенсионерку, являвшуюся ребенком войны
В Нижневартовске мусоровоз задавил пенсионерку, являвшуюся ребенком войны
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Интернациональная, 18 мусоровоз наехал на пенсионерку, которая являлась ребенком войны. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в Госавтоинспекции города. «На улице Интернациональная, 18 в городе Нижневартовск, водитель 1982 года рождения, управляя транспортным средством „МАN“, по предварительным данным, при движении задним ходом допустил наезд на женщину 1943 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», — написано в telegram-канале ведомства. Водитель мусоровоза травм не получил. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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