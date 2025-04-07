«Дочка» «Роснефти» в ХМАО отсудила 20 млн рублей у металлургического холдинга

Компания «Самотлорнефтегаз»(дочернее общество «Роснефти») из Нижневартовска (ХМАО) выиграло судебный спор с заводом «Алмаз-Нефтесервис», входящим в структуру металлургического «Акрон Холдинга». Арбитражный суд ХМАО постановил взыскать с подрядчика более 20 миллионов рублей за нарушение сроков поставки насосов для добычи нефти.
«АО „Самотлорнефтегаз“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО „АЛМАЗ-Нефтесервис“ о взыскании пени за нарушение сроков поставки товара в размере 20 680 975,83 рублей. Исковое заявление удовлетворить: взыскать с с ответчика неустойку», — указано в решении суда, которое есть в распоряжении агентства URA.RU.
Согласно материалам дела, «Самотлорнефтегаз» заказал у радужнинской компании «Алмаз-Нефтесервис» насосы для добычи нефти. По условиям договора, срок поставки был очень важен — нужно было успеть до начала сезона завоза на месторождения. Но подрядчик задержал поставку на срок от двух до семи месяцев. За просрочку «Самотлорнефтегаз» потребовал выплатить неустойку — более 20 миллионов рублей.
В суде нефтяная компания представила договор, графики поставки, накладные и расчет пени. «Алмаз-Нефтесервис» не пришел на заседание, но в письменном отзыве объяснил задержку ростом цен, курсом валют и геополитикой. Суд эти причины не принял — он решил, что это обычные бизнес-риски, которые были известны до подписания договора. В итоге Арбитражный суд встал на сторону «Самотлорнефтегаза» и обязал подрядчика выплатить всю сумму пени и возместить судебные расходы.
URA.RU направило запросы в «Самотлорнефтегаз» и «Алмаз-Нефтесервис». На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, «Акрон Холдинг» назначил нового руководителя компании «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного (ХМАО). Предприятие, производящее оборудование для добычи нефти, входит в производственный дивизион холдинга.
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