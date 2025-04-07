В Сургуте в 6 раз снизилась рождаемость детей с критически низкой массой тела

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За три месяца 2025 года в Сургуте родилось 26 двоен
За три месяца 2025 года в Сургуте родилось 26 двоен Фото:

За три месяца 2025 года в Сургуте родилось всего шесть детей с критической массой тела. За аналогичный период прошлого года таких малышей было 36, сообщили в Центре охраны материнства и детства.

«И самая важная тенденция: мы радуемся значительному снижению количества новорожденных с критически низкой массой тела (до одного килограмма)! В этом году таких малышей всего шесть, по сравнению с 36 в прошлом году!» — написано в группе медучреждения VK.

Самым маленьким ребенком, родившимся в 2025 году, стала девочка весом всего в 600 граммов и ростом в 30 сантиметров. Самым большим же стал новорожденный с весом в 5180 граммов и ростом в 58 сантиметров.

Всего за три месяца на свет появились 1802 юных сургутянина. Из них 928 — мальчики и 874 — девочки. При этом, день, кода отмечалась наибольшая рождаемость — 22 марта. Тогда родилось 15 мальчиков и 12 девочек.

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За три месяца 2025 года в Сургуте родилось всего шесть детей с критической массой тела. За аналогичный период прошлого года таких малышей было 36, сообщили в Центре охраны материнства и детства. «И самая важная тенденция: мы радуемся значительному снижению количества новорожденных с критически низкой массой тела (до одного килограмма)! В этом году таких малышей всего шесть, по сравнению с 36 в прошлом году!» — написано в группе медучреждения VK. Самым маленьким ребенком, родившимся в 2025 году, стала девочка весом всего в 600 граммов и ростом в 30 сантиметров. Самым большим же стал новорожденный с весом в 5180 граммов и ростом в 58 сантиметров. Всего за три месяца на свет появились 1802 юных сургутянина. Из них 928 — мальчики и 874 — девочки. При этом, день, кода отмечалась наибольшая рождаемость — 22 марта. Тогда родилось 15 мальчиков и 12 девочек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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