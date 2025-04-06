В ХМАО пенсионерка предстанет перед судом за прописку мигрантов

В Советском районе пенсионерка попала под суд за то, что фиктивно зарегистрировала в своей заброшенной квартире двух иностранцев и одного россиянина. За это ей предложили 5 тысяч рублей, спиртное и продукты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Женщине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, квалифицированных ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации). Женщина призналась, что получила за это денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, а также спиртное и продукты питания», — говорится в сообщении ведомства.
Как рассказали в полиции, участковый обнаружил, что в квартире никто не живет, хотя там числятся зарегистрированными люди. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Также оказалось, что раньше она уже была судима за кражу.
Ранее URA.RU писало, что жительница Ханты-Мансийска с двойным гражданством с помощью двух подельников, один из которых был сотрудником МФЦ, незаконно легализовывала иностранцев. За это ей грозит уголовная ответственность.
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