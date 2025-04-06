Строители второго моста через Обь в Сургуте потеряли миллиард рублей прибыли за год

Компания «Мостострой-11» из Сургута (ХМАО), которая строит второй мост через Обь, заработала на миллиард рублей меньше, чем годом ранее. Согласно официальной отчетности на сайте ФНС, ее чистая прибыль в 2024 году составила 3,64 миллиарда рублей, тогда как в 2023-м — 4,77 миллиарда.
«В 2024 году чистая прибыль составила 3 640 382 000 рублей. В 2023 году она составляла 4 775 118 000 рублей», — говорится в документах компании, которые есть в распоряжении URA.RU.
Доход «Мостостроя-11» почти не изменился и остался на уровне 65 миллиардов рублей, но расходы и налоги выросли. Это и повлияло на итоговый результат.
Агентство URA.RU направило запрос в «Мостострой-11». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в районе Сургута строят второй мост через Обь. Объект строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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