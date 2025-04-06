06 апреля 2025

Строители второго моста через Обь в Сургуте потеряли миллиард рублей прибыли за год

Прибыль компании «Мостострой-11» из Сургута снизилась на миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания, которая строит мост через Обь около Сургута, отчиталась о снижении прибыли
Компания, которая строит мост через Обь около Сургута, отчиталась о снижении прибыли Фото:

Компания «Мостострой-11» из Сургута (ХМАО), которая строит второй мост через Обь, заработала на миллиард рублей меньше, чем годом ранее. Согласно официальной отчетности на сайте ФНС, ее чистая прибыль в 2024 году составила 3,64 миллиарда рублей, тогда как в 2023-м — 4,77 миллиарда.

«В 2024 году чистая прибыль составила 3 640 382 000 рублей. В 2023 году она составляла 4 775 118 000 рублей», — говорится в документах компании, которые есть в распоряжении URA.RU.

Доход «Мостостроя-11» почти не изменился и остался на уровне 65 миллиардов рублей, но расходы и налоги выросли. Это и повлияло на итоговый результат.

Агентство URA.RU направило запрос в «Мостострой-11». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в  районе Сургута строят второй мост через Обь. Объект строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Мостострой-11» из Сургута (ХМАО), которая строит второй мост через Обь, заработала на миллиард рублей меньше, чем годом ранее. Согласно официальной отчетности на сайте ФНС, ее чистая прибыль в 2024 году составила 3,64 миллиарда рублей, тогда как в 2023-м — 4,77 миллиарда. «В 2024 году чистая прибыль составила 3 640 382 000 рублей. В 2023 году она составляла 4 775 118 000 рублей», — говорится в документах компании, которые есть в распоряжении URA.RU. Доход «Мостостроя-11» почти не изменился и остался на уровне 65 миллиардов рублей, но расходы и налоги выросли. Это и повлияло на итоговый результат. Агентство URA.RU направило запрос в «Мостострой-11». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в  районе Сургута строят второй мост через Обь. Объект строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...