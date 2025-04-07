Путин с Лукашенко обсудили спецоперацию на Украине

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Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в зоне СВО
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко кратко обсудили ситуацию в зоне СВО в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«В разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения „Запад-2025“ и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции», — передает БЕЛТА сообщение пресс-службы Лукашенко. Помимо обсуждения текущих военных тем, лидеры также запланировали встречу в конце апреля в Волгограде, где они предполагают обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по различным темам.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора 7 апреля Путин поблагодарил Лукашенко за успешное задержание крупной партии взрывчатки на границе с Польшей. Он также попросил передать благодарность и поощрить тех специалистов, что обнаружили высокоопасный груз.

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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко кратко обсудили ситуацию в зоне СВО в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. «В разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения „Запад-2025“ и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции», — передает БЕЛТА сообщение пресс-службы Лукашенко. Помимо обсуждения текущих военных тем, лидеры также запланировали встречу в конце апреля в Волгограде, где они предполагают обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по различным темам. Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора 7 апреля Путин поблагодарил Лукашенко за успешное задержание крупной партии взрывчатки на границе с Польшей. Он также попросил передать благодарность и поощрить тех специалистов, что обнаружили высокоопасный груз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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