Путин с Лукашенко обсудили спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко кратко обсудили ситуацию в зоне СВО в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«В разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения „Запад-2025“ и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции», — передает БЕЛТА сообщение пресс-службы Лукашенко. Помимо обсуждения текущих военных тем, лидеры также запланировали встречу в конце апреля в Волгограде, где они предполагают обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по различным темам.
Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора 7 апреля Путин поблагодарил Лукашенко за успешное задержание крупной партии взрывчатки на границе с Польшей. Он также попросил передать благодарность и поощрить тех специалистов, что обнаружили высокоопасный груз.
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