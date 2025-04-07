В Сургуте продается ресторан японской кухни, проработавший пять лет

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу ресторан японской кухни «Сушкоф и пицца». Заведение проработало около пяти лет.
В карточке, опубликованной на сайте бесплатных объявлений, указано, что за период работы в ресторане удалось наладить операционные процессы и нарастить базу гостей. «Партнеры хотят сфокусироваться на других проектах. Не могут уделять достаточно времени ресторану», — узнал корреспондент URA.RU у автора объявления.
Между тем, в городе также продают две пекарни «Поль бейкери». Оба заведения расположены в торговых центрах.
Ранее URA.RU сообщало о продаже кофейни Coffee People, находящейся в одном из элитных жилых комплексов Сургута. Владельцы решили избавиться от точки по причине переезда в другой город.
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