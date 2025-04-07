Лолита приготовилась платить по 27 тысяч рублей из пенсии за мат

Певица Лолита Милявская готова платить по 27 тысяч рублей в месяц за каждое употребленное ей нецензурное слово. Об этом она сообщила в интервью.
«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — сказала Лолита в беседе с «Ридусом». Так он прокомментировала новый законопроект, предложенный депутатом Госдумы Александром Аксененко, который предусматривает увеличение в десять раз штрафов за нецензурную лексику.
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