Лолита приготовилась платить по 27 тысяч рублей из пенсии за мат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лолита заявила, что будет говорить только 27 нецензурных слов в месяц
Лолита заявила, что будет говорить только 27 нецензурных слов в месяц Фото:

Певица Лолита Милявская готова платить по 27 тысяч рублей в месяц за каждое употребленное ей нецензурное слово. Об этом она сообщила в интервью.

«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — сказала Лолита в беседе с «Ридусом». Так он прокомментировала новый законопроект, предложенный депутатом Госдумы Александром Аксененко, который предусматривает увеличение в десять раз штрафов за нецензурную лексику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Лолита Милявская готова платить по 27 тысяч рублей в месяц за каждое употребленное ей нецензурное слово. Об этом она сообщила в интервью. «Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — сказала Лолита в беседе с «Ридусом». Так он прокомментировала новый законопроект, предложенный депутатом Госдумы Александром Аксененко, который предусматривает увеличение в десять раз штрафов за нецензурную лексику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...