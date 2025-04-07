Внук экс-депутата думы ХМАО и ветеран СВО войдет в кадровый резерв правительства

Внук экс-депутата думы ХМАО Валерия Салахова и известный спортсмен Сергей Салахов включен в резерв управленческих кадров окружного правительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативных актов окружных властей и проходит проверку.
«Включить в резерв управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по результатам конкурсного отбора Никитину Юлию Сергеевну, Салахова Сергея Сергеевича», — говорится в постановлении губернатора.
В 2010 году Салахов стал чемпионом мира по кикбоксингу. В 2022 году в составе добровольческого отряда «СОЮЗ» отправился на СВО, где получил ранение и был награжден орденом Мужества. После возвращения домой продолжил заниматься спортом и стал серебряным призером в состязаниях по сноуборду Кубка защитников Отечества. Сейчас Салахов проходит стажировку в рамках образовательного проекта «Герои Югры», его наставником является председатель думы ХМАО Борис Хохряков.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук раскрыл программу обучения участников проекта «Герои Югры», которая стала региональным треком федеральной программы «Время героев». Обучение первого потока, состоящего из 77 студентов с боевым опытом на СВО, стартовало 13 марта.
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