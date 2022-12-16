Власти Нижневартовска раскрыли, как решаются проблемы ипотечных квартир в доме, где произошел взрыв

Мэр Нижневартовска Кощенко: проведен ряд мероприятий для решения проблем ипотечных квартир в доме, где произошел взрыв

Кощенко сообщил, что осталось 13 ипотечных квартир Фото: Елена Антипина URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко перечислил меры, которые были приняты, для решения проблем с ипотекой жильцов дома, где произошел взрыв. Соответствующий пост он разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Оказано содействие жильцам в получении в беззаявительном порядке справок Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Югре. Подано 12 заявлений в страховые компании. Подано 3 заявления на реструктуризацию ипотечных кредитов (находятся на рассмотрении), еще двое жильцов планируют обратиться в ближайшее время», — рассказал Дмитрий Кощенко.

Мэр отметил, что всего осталось 13 ипотечных квартир, по одной квартире кредит полностью погашен. Власти города находятся в постоянном контакте с гражданами и сотрудниками банков. На все возникающие вопросы реагируют оперативно.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска вмешался в решение проблем с ипотекой жителей дома, где взорвался газ. В администрации города назначен ответственный сотрудник за взаимодействие с банками и пострадавшими жильцами. При необходимости, для решения вопросов с ипотекой будут подключены сотрудники юридического управления администрации города.