Мобилизованному из Златоуста подарили дрон, машину и сапоги

В Златоусте Челябинской области мобилизованному земляку, приехавшему па побывку, подарили дрон, машину и сапоги. Информация об этом опубликована в группе «Наш Златоуст» социальной сети ВКонтакте.
«Сегодня встретились с нашим земляком Сергеем Литвиновым, он приехал на пару дней в Златоуст и завтра поедет обратно в зону СВО. Передали ему дрон, сапоги. Сергей мобилизован, ранее работал в РЖД. Обратно едет на буханке (автомобиль УАЗ — URA.RU), которую купили и отремонтировали его друзья», — говорится в паблике.
Военнослужащий сказал активистам, что военнослужащие активно получают гуманитарную помощь. На быт и снабжение они не жалуются, но без поддержки тыла никак. Мобилизованный златоустовец считает, что герои войны свои медали должны делить с волонтерами из тыла.
Волонтеры из Златоуста, пользуясь случаем, напомнили участникам группы, что на фронте всегда нужны:
— влажные салфетки;
— газовые баллоны;
— сапоги;
— дроны.
Недавно мобилизованные из Челябинской области показали в соцсетях свой быт вблизи линии соприкосновения. Обустройство блиндажей, чистота и порядок в них вызвали восторг у читательниц.
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