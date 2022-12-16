Мобилизованному из Златоуста подарили дрон, машину и сапоги

17 декабря 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Предыдущие сапоги мобилизованного сгорели, поэтому подарок пришелся кстати Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоусте Челябинской области мобилизованному земляку, приехавшему па побывку, подарили дрон, машину и сапоги. Информация об этом опубликована в группе «Наш Златоуст» социальной сети ВКонтакте. «Сегодня встретились с нашим земляком Сергеем Литвиновым, он приехал на пару дней в Златоуст и завтра поедет обратно в зону СВО. Передали ему дрон, сапоги. Сергей мобилизован, ранее работал в РЖД. Обратно едет на буханке (автомобиль УАЗ — URA.RU), которую купили и отремонтировали его друзья», — говорится в паблике. Военнослужащий сказал активистам, что военнослужащие активно получают гуманитарную помощь. На быт и снабжение они не жалуются, но без поддержки тыла никак. Мобилизованный златоустовец считает, что герои войны свои медали должны делить с волонтерами из тыла. Волонтеры из Златоуста, пользуясь случаем, напомнили участникам группы, что на фронте всегда нужны: — влажные салфетки; — газовые баллоны; — сапоги; — дроны. Недавно мобилизованные из Челябинской области показали в соцсетях свой быт вблизи линии соприкосновения. Обустройство блиндажей, чистота и порядок в них вызвали восторг у читательниц.

В Златоусте Челябинской области мобилизованному земляку, приехавшему па побывку, подарили дрон, машину и сапоги. Информация об этом опубликована в группе «Наш Златоуст» социальной сети ВКонтакте. «Сегодня встретились с нашим земляком Сергеем Литвиновым, он приехал на пару дней в Златоуст и завтра поедет обратно в зону СВО. Передали ему дрон, сапоги. Сергей мобилизован, ранее работал в РЖД. Обратно едет на буханке (автомобиль УАЗ — URA.RU), которую купили и отремонтировали его друзья», — говорится в паблике. Военнослужащий сказал активистам, что военнослужащие активно получают гуманитарную помощь. На быт и снабжение они не жалуются, но без поддержки тыла никак. Мобилизованный златоустовец считает, что герои войны свои медали должны делить с волонтерами из тыла. Волонтеры из Златоуста, пользуясь случаем, напомнили участникам группы, что на фронте всегда нужны: — влажные салфетки; — газовые баллоны; — сапоги; — дроны. Недавно мобилизованные из Челябинской области показали в соцсетях свой быт вблизи линии соприкосновения. Обустройство блиндажей, чистота и порядок в них вызвали восторг у читательниц.