16 декабря 2022

Мобилизованному из Златоуста подарили дрон, машину и сапоги

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Предыдущие сапоги мобилизованного сгорели, поэтому подарок пришелся кстати Фото:
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В Златоусте Челябинской области мобилизованному земляку, приехавшему па побывку, подарили дрон, машину и сапоги. Информация об этом опубликована в группе «Наш Златоуст» социальной сети ВКонтакте.

«Сегодня встретились с нашим земляком Сергеем Литвиновым, он приехал на пару дней в Златоуст и завтра поедет обратно в зону СВО. Передали ему дрон, сапоги. Сергей мобилизован, ранее работал в РЖД. Обратно едет на буханке (автомобиль УАЗ — URA.RU), которую купили и отремонтировали его друзья», — говорится в паблике.

Военнослужащий сказал активистам, что военнослужащие активно получают гуманитарную помощь. На быт и снабжение они не жалуются, но без поддержки тыла никак. Мобилизованный златоустовец считает, что герои войны свои медали должны делить с волонтерами из тыла.

Волонтеры из Златоуста, пользуясь случаем, напомнили участникам группы, что на фронте всегда нужны:

— влажные салфетки;

— газовые баллоны;

— сапоги;

— дроны.

Недавно мобилизованные из Челябинской области показали в соцсетях свой быт вблизи линии соприкосновения. Обустройство блиндажей, чистота и порядок в них вызвали восторг у читательниц.

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В Златоусте Челябинской области мобилизованному земляку, приехавшему па побывку, подарили дрон, машину и сапоги. Информация об этом опубликована в группе «Наш Златоуст» социальной сети ВКонтакте. «Сегодня встретились с нашим земляком Сергеем Литвиновым, он приехал на пару дней в Златоуст и завтра поедет обратно в зону СВО. Передали ему дрон, сапоги. Сергей мобилизован, ранее работал в РЖД. Обратно едет на буханке (автомобиль УАЗ — URA.RU), которую купили и отремонтировали его друзья», — говорится в паблике. Военнослужащий сказал активистам, что военнослужащие активно получают гуманитарную помощь. На быт и снабжение они не жалуются, но без поддержки тыла никак. Мобилизованный златоустовец считает, что герои войны свои медали должны делить с волонтерами из тыла. Волонтеры из Златоуста, пользуясь случаем, напомнили участникам группы, что на фронте всегда нужны: — влажные салфетки; — газовые баллоны; — сапоги; — дроны. Недавно мобилизованные из Челябинской области показали в соцсетях свой быт вблизи линии соприкосновения. Обустройство блиндажей, чистота и порядок в них вызвали восторг у читательниц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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