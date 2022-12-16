Челябинцы засняли на видео свой армейский быт в окопах и блиндажах

Мобилизованные сумели своими руками построить мини-деревню Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Военнослужащие из Копейска (Челябинская область) показали в социальных сетях видео, как они живут в лесу в зоне проведения СВО. Блиндажи, кухня и армейский быт вызвали восторг и гордость у женщин, которые помогают бойцам собирать помощь и ждут их возвращения домой.

«Я пришла в восторг, какие же наши мужчины молодцы! Посмотрите, как у них чисто — и на площадке, и в кухне, и в бунгало, так они называют свои блиндажки. Даже тазики висят на гвоздиках, и они идеально чистые несмотря на то, что это полевые условия», — написала девушка в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте».

Автор поста отмечает, что теперь у многих отпадут многие вопросы, зачем ребятам необходимы на фронте такие вещи как бензопила, молоток, гвозди, генератор, тепловая пушка и утеплитель. На видео прекрасно видно, как эти предметы используют челябинцы.

«На печке у ребят стоит чайник, на стене висит та самая гитара, которую мы им передали. Я не могу передать, насколько радует, что наши мужчины после выполнения задачи возвращаются в хоть и временный, но дом, а не холодный и сырой окоп», — добавила челябинка.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.