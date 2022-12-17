Свердловчанка стала миллионером, победив во Всероссийской конкурсе

За победу свердловчанка получила миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Березовского (Свердловская область) победила во Всероссийском студенческом конкурсе. За победу свердловчанка получила миллион рублей, сообщают в соцсети.

«Березовчанка Ксения Каминская, руководитель инклюзивной студии „Искорка добра“ и инклюзивной студии „Компас ТВ“ стала победителем Всероссийского студенческого конкурса „Твой Ход“», — сообщают в сообществе «Сила Березовского в людях» в соцсети «ВКонтакте». За победу в конкурсе со своим проектом «Диджитал дети. Как вернуть кибернезависимость» свердловчанка получила миллион рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», миллионерами стали 14 свердловских школьников. Всего 26 учеников одержали победу и получат вознаграждение от 200 тысяч рублей до одного миллиона.