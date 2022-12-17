Арестович признал, что ВСУ пытались убить главу Генштаба ВС РФ

18 декабря 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

США отговаривали Украину от покушения на главу Генштаба РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно, вопреки уговорам США, предпринимали попытку покушения на главу Генштаба России Валерия Герасимова, когда тот якобы пребывал в Изюме Харьковской области. Об этом рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «Украинские военные пытались ликвидировать главу Генштаба РФ Герасимова. Это правда», — передает слова Арестовича РБК. По сведениям советника, была предпринята попытка обстрела позиций российских войск в районе Изюма, в котором в тот момент во второй половине апреля или в мае мог находиться Валерий Герасимов. При этом, по сообщениям американских СМИ, США всячески старались отговорить украинское руководство от подобных действий во избежание будущей эскалации, но власти Украины отвергли эти призывы. Минобороны РФ, в свою очередь, не подтверждало присутствие Герасимова в данном районе. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что украинские власти предположительно предпринимали попытку покушения на главу Генштаба России. Также попытка покушения была предпринята и в отношении замминистра спорта Запорожской области Андрея Бойко, передает «Общественное телевидение России».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно, вопреки уговорам США, предпринимали попытку покушения на главу Генштаба России Валерия Герасимова, когда тот якобы пребывал в Изюме Харьковской области. Об этом рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. «Украинские военные пытались ликвидировать главу Генштаба РФ Герасимова. Это правда», — передает слова Арестовича РБК. По сведениям советника, была предпринята попытка обстрела позиций российских войск в районе Изюма, в котором в тот момент во второй половине апреля или в мае мог находиться Валерий Герасимов. При этом, по сообщениям американских СМИ, США всячески старались отговорить украинское руководство от подобных действий во избежание будущей эскалации, но власти Украины отвергли эти призывы. Минобороны РФ, в свою очередь, не подтверждало присутствие Герасимова в данном районе. Ранее американская газета The New York Times сообщила, что украинские власти предположительно предпринимали попытку покушения на главу Генштаба России. Также попытка покушения была предпринята и в отношении замминистра спорта Запорожской области Андрея Бойко, передает «Общественное телевидение России».