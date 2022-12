NYT: ВСУ готовили покушение на главу Генштаба РФ вопреки желанию США

NYT: Киев пытался убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева якобы пытались совершить покушение на начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, когда он находился на линии фронта. Об этом сообщает газета The New York Times. Как пишет издание, киевские власти якобы организовали атаку, когда Валерий Герасимов находился на линии фронта. При этом там пояснили, что Вашингтон был против планов Киева по убийству Герасимова из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта, пишет газета The New York Times. «После внутренних дебатов Вашингтон пошел на экстраординарный шаг, попросив Украину отменить атаку — только для того, чтобы сказать, что украинцы уже начали ее», — передает издание. Ранее западные СМИ распространили информацию о якобы смене руководства Генштаба Минобороны Вооруженных сил (ВС) РФ. При этом глава ведомства Валерий Герасимов продолжает выполнять свои должностные обязанности, речи об отставке не идет, сообщали в telegram-канал «Война с фейками». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. На протяжении этого времени западные и украинские СМИ неоднократно распространяли дезинформацию о ВС РФ.

