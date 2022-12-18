ГИБДД готовит облаву на свердловских водителей

Сразу в трех городских округах будут организованы рейды ГИБДД Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Асбестовском, Малышевском и Рефтинском городских округах Госавтоинспекция с 20 по 21 декабря проведет проверки водителей грузовиков. Рейды будут направлены на поиск водителей, не соблюдающих правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов. Об этом сообщила пресс-служба МО МВД России «Асбестовский» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники ГИБДД проверят, как водители грузовиков выполняют требования безопасности дорожного движения, соблюдают правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов, режима труда и отдыха. Также полицейские будут проверять соответствие конструкций машин требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

В ГИБДД призвали водителей грузового транспорта соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. «Помните, что в ваших руках многотонная машина, которую невозможно остановить мгновенно», — резюмировали в ведомстве.