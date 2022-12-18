18 декабря 2022

ГИБДД готовит облаву на свердловских водителей

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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, зима, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Сразу в трех городских округах будут организованы рейды ГИБДД Фото:

В Асбестовском, Малышевском и Рефтинском городских округах Госавтоинспекция с 20 по 21 декабря проведет проверки водителей грузовиков. Рейды будут направлены на поиск водителей, не соблюдающих правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов. Об этом сообщила пресс-служба МО МВД России «Асбестовский» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники ГИБДД проверят, как водители грузовиков выполняют требования безопасности дорожного движения, соблюдают правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов, режима труда и отдыха. Также полицейские будут проверять соответствие конструкций машин требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

В ГИБДД призвали водителей грузового транспорта соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. «Помните, что в ваших руках многотонная машина, которую невозможно остановить мгновенно», — резюмировали в ведомстве.

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В Асбестовском, Малышевском и Рефтинском городских округах Госавтоинспекция с 20 по 21 декабря проведет проверки водителей грузовиков. Рейды будут направлены на поиск водителей, не соблюдающих правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов. Об этом сообщила пресс-служба МО МВД России «Асбестовский» в соцсети «ВКонтакте». «Сотрудники ГИБДД проверят, как водители грузовиков выполняют требования безопасности дорожного движения, соблюдают правила перевозки крупногабаритных и опасных грузов, режима труда и отдыха. Также полицейские будут проверять соответствие конструкций машин требованиям безопасности», — говорится в сообщении. В ГИБДД призвали водителей грузового транспорта соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. «Помните, что в ваших руках многотонная машина, которую невозможно остановить мгновенно», — резюмировали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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