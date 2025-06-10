Свердловскому бойцу, потерявшему обе ноги в зоне СВО, подарили машину. Фото

11 июня 2025 в 12:19 Размер текста - 17 +

Владимир Ададуров выполнял задачи в ЛДНР (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге ветерану боевых действий Владимиру Ададурову, принимавшему участие в специальной военной операции и лишившемуся обеих ног, был передан специализированный автомобиль SWM G01, оснащенный ручным управлением. Церемония вручения ключей состоялась при участии руководителя регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ильдара Якупова, сообщили URA.RU в организации. Ададуров вернулся из зоны проведения СВО в мае 2023 года после тяжелого ранения, в результате которого лишился обеих ног. Служба ветерана проходила на Харьковском и Донецком направлениях, а последняя командировка была в Луганске. Во время обстрела здания, где находился Ададуров, он получил серьезные травмы. После возвращения в Екатеринбург ветеран прошел длительную реабилитацию и сейчас работает в Военном комиссариате Чкаловского района. Филиал фонда «Защитники Отечества» оказал бойцу помощь в оформлении социальных мер поддержки и юридическом консультировании, а также обеспечил надомный уход и предоставил его матери путевку в санаторий. Передача автомобиля стала частью программы адаптации и реабилитации ветеранов. Автомобиль SWM G01, произведенный на калининградском заводе АВТОТОР, оснащен системой ручного управления и предназначен для людей с ограниченными возможностями передвижения. По словам Илдара Якупова, фонд продолжает работу по обеспечению специализированным транспортом других ветеранов СВО. «Фонд осуществляет помощь по программе адаптации, обеспечения техническими средствами реабилитации. Одним из дополнительных средств технической реабилитации для этой категории ветеранов СВО является и автомобиль с ручным управлением. Сейчас идет подготовка заявок на получение автомобиля еще для двух ветеранов специальной военной операции. Документы фондом уже собраны и отправлены в центральный аппарат», — отметил руководитель филиала фонда Илдар Якупов. Фонд «Защитники Отечества» был учрежден по распоряжению президента России Владимира Путина. Основная задача организации заключается в индивидуальном сопровождении ветеранов специальной военной операции, а также поддержке семей погибших военнослужащих. В рамках деятельности фонда участникам боевых действий предоставляются услуги по медицинской и социальной реабилитации, содействие в профессиональной переподготовке и трудоустройстве, юридические консультации, а также помощь в адаптации жилых помещений для инвалидов и организации долгосрочного ухода на дому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ветерану боевых действий Владимиру Ададурову, принимавшему участие в специальной военной операции и лишившемуся обеих ног, был передан специализированный автомобиль SWM G01, оснащенный ручным управлением. Церемония вручения ключей состоялась при участии руководителя регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ильдара Якупова, сообщили URA.RU в организации. Ададуров вернулся из зоны проведения СВО в мае 2023 года после тяжелого ранения, в результате которого лишился обеих ног. Служба ветерана проходила на Харьковском и Донецком направлениях, а последняя командировка была в Луганске. Во время обстрела здания, где находился Ададуров, он получил серьезные травмы. После возвращения в Екатеринбург ветеран прошел длительную реабилитацию и сейчас работает в Военном комиссариате Чкаловского района. Филиал фонда «Защитники Отечества» оказал бойцу помощь в оформлении социальных мер поддержки и юридическом консультировании, а также обеспечил надомный уход и предоставил его матери путевку в санаторий. Передача автомобиля стала частью программы адаптации и реабилитации ветеранов. Автомобиль SWM G01, произведенный на калининградском заводе АВТОТОР, оснащен системой ручного управления и предназначен для людей с ограниченными возможностями передвижения. По словам Илдара Якупова, фонд продолжает работу по обеспечению специализированным транспортом других ветеранов СВО. «Фонд осуществляет помощь по программе адаптации, обеспечения техническими средствами реабилитации. Одним из дополнительных средств технической реабилитации для этой категории ветеранов СВО является и автомобиль с ручным управлением. Сейчас идет подготовка заявок на получение автомобиля еще для двух ветеранов специальной военной операции. Документы фондом уже собраны и отправлены в центральный аппарат», — отметил руководитель филиала фонда Илдар Якупов. Фонд «Защитники Отечества» был учрежден по распоряжению президента России Владимира Путина. Основная задача организации заключается в индивидуальном сопровождении ветеранов специальной военной операции, а также поддержке семей погибших военнослужащих. В рамках деятельности фонда участникам боевых действий предоставляются услуги по медицинской и социальной реабилитации, содействие в профессиональной переподготовке и трудоустройстве, юридические консультации, а также помощь в адаптации жилых помещений для инвалидов и организации долгосрочного ухода на дому.