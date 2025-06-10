10 июня 2025

Самолет, летевший в Питер, экстренно посадили в Екатеринбурге из-за ЧП на борту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет перенаправили над Пермским краем
Самолет перенаправили над Пермским краем Фото:

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, экстренно посадили в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за плохого состояния пассажира. Воспроизведение полета передает сервис Flightradar24.

Судя по карте отслеживания полета, аэробус перенаправили в Екатеринбург над поселком Большая Ослянка в Пермском крае. «Самолет прибыл к нам на запасной в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово.

Пассажиру оказали первую медпомощь и вызвали скорою. Его оперативно госпитализировали.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, экстренно посадили в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за плохого состояния пассажира. Воспроизведение полета передает сервис Flightradar24. Судя по карте отслеживания полета, аэробус перенаправили в Екатеринбург над поселком Большая Ослянка в Пермском крае. «Самолет прибыл к нам на запасной в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово. Пассажиру оказали первую медпомощь и вызвали скорою. Его оперативно госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...