Самолет, летевший в Питер, экстренно посадили в Екатеринбурге из-за ЧП на борту

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, экстренно посадили в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за плохого состояния пассажира. Воспроизведение полета передает сервис Flightradar24.
Судя по карте отслеживания полета, аэробус перенаправили в Екатеринбург над поселком Большая Ослянка в Пермском крае. «Самолет прибыл к нам на запасной в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров», — пояснили URA.RU в пресс-службе Кольцово.
Пассажиру оказали первую медпомощь и вызвали скорою. Его оперативно госпитализировали.
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