Под Екатеринбургом продают часть термального комплекса за сотни миллионов рублей

Baden Family продает часть термального комплекса в Сысерти за 888 миллионов
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Ожидается, что курорт откроется в 2027 году
Ожидается, что курорт откроется в 2027 году Фото:

Компания Baden Family за 888 миллионов рублей продает часть строящегося термального комплекса «Баден-Баден Панорама» в Сысерти, рассказали URA.RU в пресс-службе организации. После продажи компания планирует арендовать эту часть курорта, а полученные средства вложить в новые проекты.

«Пpодается гoтовый аpeндный бизнеc — aкватeрмaльный кoмплекс c инфинити-басcейном нa тeppитории курорта „Баден-Баден Панорама“.<...> Мы готовы передать этот объект в надежные руки и арендовать его для продолжения работы. Это дает нам возможность вложить средства в новые курорты, а вам — получать стабильный доход от аренды», — говорится в объявлении на Avito.

В компании подчеркнули, что для Baden Family это традиционный бизнес-процесс. «Мы почти во всех комплексах продаем часть термальной инфраструктуры инвесторам, которые вкладываются в развитие внутреннего туризма. Например, мы так делаем в Таватуе. Мы как оставались владельцами „Баден-Баден Панорама“ в Сысерти, так и остаемся», — отметили в пресс-службе.

Baden Family планировала приступить к возведению комплекса «Панорама» в 2023 году. Впоследствии компания получила одобрение государственной экспертизы, а также разрешение на проведение строительных работ от управления по охране памятников Свердловской области. Завершить работы планируется в 2027 году.

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Компания Baden Family за 888 миллионов рублей продает часть строящегося термального комплекса «Баден-Баден Панорама» в Сысерти, рассказали URA.RU в пресс-службе организации. После продажи компания планирует арендовать эту часть курорта, а полученные средства вложить в новые проекты. «Пpодается гoтовый аpeндный бизнеc — aкватeрмaльный кoмплекс c инфинити-басcейном нa тeppитории курорта „Баден-Баден Панорама“.<...> Мы готовы передать этот объект в надежные руки и арендовать его для продолжения работы. Это дает нам возможность вложить средства в новые курорты, а вам — получать стабильный доход от аренды», — говорится в объявлении на Avito. В компании подчеркнули, что для Baden Family это традиционный бизнес-процесс. «Мы почти во всех комплексах продаем часть термальной инфраструктуры инвесторам, которые вкладываются в развитие внутреннего туризма. Например, мы так делаем в Таватуе. Мы как оставались владельцами „Баден-Баден Панорама“ в Сысерти, так и остаемся», — отметили в пресс-службе. Baden Family планировала приступить к возведению комплекса «Панорама» в 2023 году. Впоследствии компания получила одобрение государственной экспертизы, а также разрешение на проведение строительных работ от управления по охране памятников Свердловской области. Завершить работы планируется в 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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