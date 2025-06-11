Полицейские Екатеринбурга задержали 29-летнего пиромана, который от нечего делать сжег восемь легковушек. Мужчина признался, ему захотелось поджечь тополиный пух. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«Мужчина признался, что в течение дня употреблял спиртное и в какой-то момент у него возникло желание поджечь тополиный пух. То, что он находится вблизи плотно запаркованного автотранспорта, гражданина не смутило», — рассказали в ведомстве. Осознав весь масштаб произошедшего, мужчина решил потушить огонь подручными средствами, но ничего не вышло.
Прибывшие пожарные смогли быстро потушить пожар, но машины спасти не удалось. Сразу после инцидента пиромана задержали, сейчас он находится в полиции. По данному делу идет разбирательство.
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