В Екатеринбурге спустя 89 лет раскрыли тайну шедевра. Фото

В Екатеринбурге отреставрировали картину авангардиста и установили ее автора

11 июня 2025 в 13:36 Размер текста - 17 +

Картина займет свое место в залах русского авангарда Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) сделал культурное открытие спустя 89 лет: в собрании обнаружили женский портрет неизвестного русского авангардиста. Реставраторы восстановили картину, а заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Ольга Горнунг выяснила, чьей кисти принадлежит работа и кто на ней изображен. Картина поступила в музей ИЗО в 1936 году из Свердловского государственного областного музея и значилась как «Неизвестный художник. «Женский портрет», картон, масло». «Я начала смотреть этикетки и надписи на обороте картона и обнаружила там несколько цифровых надписей, которые, может быть, никому ничего не скажут. Когда я начала смотреть архивные документы, нашла, что в списке передачи в областной музей, затем нам, есть такая маленькая этикеточка: номер 343 и «Якулов «Женский портрет»», — поделилась Горнунг. Исследованием картины занималась заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Ольга Горнунг Фото: Размик Закарян © URA.RU Георгий Якулов родился в 1884 году в Тифлисе, позже семья переехала в Москву. Учился в Лазаревском институте восточных языков, Московском училище живописи, ваяния и зодчества, но везде был отчислен. Позже ушел в армию, был участником Русско-японской войны и ранен под Харбином. После работал художником-постановщиком и рисовал картины. Также выяснилось, что образ дамы с рыжими волосами встречается в нескольких работах Якулова, и это его жена — Наталья Шиф. Кроме того, сохранились воспоминания современников о женщине. По некоторым данным, Наталья послужила прототипом образа Зои Пельц в пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира», также внешность жены художника, ее манера одеваться и ходить без нижнего белья могла стать прообразом Геллы в романе «Мастер и Маргарита». Помимо исследовательской работы, прошли и реставрационные. По признанию Горнунг, картина была в неважном состоянии. «Картон был деформирован, были загрязнения, царапины, отверстия. На фотографии, к сожалению, это не очень видно, но, тем не менее, поверьте, состояние было очень неприглядное, потому что картина написана в 1917 году. И, конечно, она много пережила», — поделилась заведующая отделом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) сделал культурное открытие спустя 89 лет: в собрании обнаружили женский портрет неизвестного русского авангардиста. Реставраторы восстановили картину, а заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Ольга Горнунг выяснила, чьей кисти принадлежит работа и кто на ней изображен. Картина поступила в музей ИЗО в 1936 году из Свердловского государственного областного музея и значилась как «Неизвестный художник. «Женский портрет», картон, масло». «Я начала смотреть этикетки и надписи на обороте картона и обнаружила там несколько цифровых надписей, которые, может быть, никому ничего не скажут. Когда я начала смотреть архивные документы, нашла, что в списке передачи в областной музей, затем нам, есть такая маленькая этикеточка: номер 343 и «Якулов «Женский портрет»», — поделилась Горнунг. Георгий Якулов родился в 1884 году в Тифлисе, позже семья переехала в Москву. Учился в Лазаревском институте восточных языков, Московском училище живописи, ваяния и зодчества, но везде был отчислен. Позже ушел в армию, был участником Русско-японской войны и ранен под Харбином. После работал художником-постановщиком и рисовал картины. Также выяснилось, что образ дамы с рыжими волосами встречается в нескольких работах Якулова, и это его жена — Наталья Шиф. Кроме того, сохранились воспоминания современников о женщине. По некоторым данным, Наталья послужила прототипом образа Зои Пельц в пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира», также внешность жены художника, ее манера одеваться и ходить без нижнего белья могла стать прообразом Геллы в романе «Мастер и Маргарита». Помимо исследовательской работы, прошли и реставрационные. По признанию Горнунг, картина была в неважном состоянии. «Картон был деформирован, были загрязнения, царапины, отверстия. На фотографии, к сожалению, это не очень видно, но, тем не менее, поверьте, состояние было очень неприглядное, потому что картина написана в 1917 году. И, конечно, она много пережила», — поделилась заведующая отделом.