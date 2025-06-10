В День России в Екатеринбурге высадится десант звезд с бесплатными концертами и автограф-сессиями

В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Блогеры России»

11 июня 2025 в 14:33 Размер текста - 17 +

«Блогеры России» впервые прошли в Екатеринбурге в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 12 июня во второй раз пройдет фестиваль «Блогеры России». Топовые инфлюенсеры пообщаются с поклонниками, выступят на сцене и раздадут автографы. Подробности о предстоящем событии — в материале URA.RU. Мероприятие стартует в 13:00 в фан-зоне парка Маяковского. Посетителей ждут тематические мастер-классы, конкурсы и лектории. В финале пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России: участники и гости фестиваля создадут флаг России из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек, а после триколор поднимется в небо. Среди звезд ожидаются Аня Покров, Дилара, Герман Глас (Hype House), Паша Дворецкий, Саша Новиков, ANDRO, Александра Лукьянова. Вход на «Блогеры России» будет бесплатным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 12 июня во второй раз пройдет фестиваль «Блогеры России». Топовые инфлюенсеры пообщаются с поклонниками, выступят на сцене и раздадут автографы. Подробности о предстоящем событии — в материале URA.RU. Мероприятие стартует в 13:00 в фан-зоне парка Маяковского. Посетителей ждут тематические мастер-классы, конкурсы и лектории. В финале пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России: участники и гости фестиваля создадут флаг России из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек, а после триколор поднимется в небо. Среди звезд ожидаются Аня Покров, Дилара, Герман Глас (Hype House), Паша Дворецкий, Саша Новиков, ANDRO, Александра Лукьянова. Вход на «Блогеры России» будет бесплатным.