10 июня 2025

В День России в Екатеринбурге высадится десант звезд с бесплатными концертами и автограф-сессиями

В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Блогеры России»
© Служба новостей «URA.RU»
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День России: фестиваль Блогеры России в парке Маяковского. Екатеринбург
«Блогеры России» впервые прошли в Екатеринбурге в 2024 году Фото:

В Екатеринбурге 12 июня во второй раз пройдет фестиваль «Блогеры России». Топовые инфлюенсеры пообщаются с поклонниками, выступят на сцене и раздадут автографы. Подробности о предстоящем событии — в материале URA.RU.

Мероприятие стартует в 13:00 в фан-зоне парка Маяковского. Посетителей ждут тематические мастер-классы, конкурсы и лектории. В финале пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России: участники и гости фестиваля создадут флаг России из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек, а после триколор поднимется в небо.

Среди звезд ожидаются Аня Покров, Дилара, Герман Глас (Hype House), Паша Дворецкий, Саша Новиков, ANDRO, Александра Лукьянова. Вход на «Блогеры России» будет бесплатным.

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В Екатеринбурге 12 июня во второй раз пройдет фестиваль «Блогеры России». Топовые инфлюенсеры пообщаются с поклонниками, выступят на сцене и раздадут автографы. Подробности о предстоящем событии — в материале URA.RU. Мероприятие стартует в 13:00 в фан-зоне парка Маяковского. Посетителей ждут тематические мастер-классы, конкурсы и лектории. В финале пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России: участники и гости фестиваля создадут флаг России из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек, а после триколор поднимется в небо. Среди звезд ожидаются Аня Покров, Дилара, Герман Глас (Hype House), Паша Дворецкий, Саша Новиков, ANDRO, Александра Лукьянова. Вход на «Блогеры России» будет бесплатным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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