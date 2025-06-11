Суд вынес приговор Ивану Швецову, который угнал у жителя Сысерти (Свердловская область) Антона BMW M4, подаренную блогером-миллионником Михаилом Литвиным во время розыгрыша. Угонщику дорогой иномарки назначили 2,5 года лишения свободы условно, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В суде Иван Шевцов вину признал и ущерб возместил и принес потерпевшему извинения. Потерпевший, в свою очередь, пояснил, что извинения принял и просил строго подсудимого не наказывать», — пояснили там.
Швецова признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следующие 2,5 года он обязан не менять постоянного места жительства без уведомления и отмечаться один раз в месяц. Угонщика освободили в зале суда.
На время следствия подаренная BMW M4 считалась вещдоком и находилась на спецстоянке. Сейчас иномарку передали законному владельцу.
Машину угнали в начале декабря 2024-го, когда Антон собирался ее продать за 11,5 миллиона рублей. Швецов, представившись заинтересованным покупателем, внес символический аванс в 10 тысяч рублей и заключил договор купли-продажи, по которому ключи и документы получил заранее, а оставшуюся сумму он обещал выплатить позже в банке. Однако в назначенный день сделка не состоялась, а Швецов на связь выходить перестал.
К поискам угонщика подключался и сам Литвин, призывавший Швецова вернуть автомобиль самостоятельно. Однако позже блогер со своей командой провел расследование, благодаря которому вышел на автовора.
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