«Мало что поменяется»: как снижение ключевой ставки повлияет на рынок жилья в Екатеринбурге

Снижение ключевой ставки оживит спрос на покупку жилья в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение «ключа» позитивно для рынка жилья
Снижение «ключа» позитивно для рынка жилья Фото:

После снижения ключевой ставки на рынке жилья в Екатеринбурге мало что может измениться, однако это замотивирует активизироваться потенциальным покупателям. Такими доводами с URA.RU поделился глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«В краткосрочном периоде мало что поменяется [на рынке]. Снижение ставки на один процент для рыночной ипотеки совсем незаметно, а на льготную ипотеку практически не влияет. Сам факт снижения [ключевой ставки] формирует некие ожидания [у покупателей] относительно дальнейшей траектории», — сказал Хорьков.

По его мнению, сформируется база из потенциальных покупателей, которые запланируют покупку квартиры. Резких ценовых изменений пока не предвидится, считает аналитик.

На вторичном рынке не ожидается резкого повышения цен
На вторичном рынке не ожидается резкого повышения цен
Фото:

«[Покупатели] начнут мониторить рынок, отслеживать проекты, рассматривать вариант продажи своей старой квартиры. В целом, любое снижение ключевой ставки позитивно для рынка жилья, но быстрых эффектов в моменте ждать не стоит», — заключил Хорьков.

Что касается вторичного рынка, ожидается, что продавцы станут меньше торговаться, так как рост спроса только укрепит положение на рынке. Бурного роста цен в этом сегменте эксперты также пока не прогнозируют, так как рынок по-прежнему чувствителен.

«Особое внимание стоит уделить загородной недвижимости. Этот сегмент может получить новый импульс, особенно при сохранении тренда на удаленную работу и стремление горожан к смене образа жизни. Ипотечные программы на дома и участки пока не столь развиты, как на квартиры, но снижение ставки улучшает и их доступность», — считает директор по продажам АН «Этажи» в Екатеринбурге Анна Аликрицких.

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После снижения ключевой ставки на рынке жилья в Екатеринбурге мало что может измениться, однако это замотивирует активизироваться потенциальным покупателям. Такими доводами с URA.RU поделился глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «В краткосрочном периоде мало что поменяется [на рынке]. Снижение ставки на один процент для рыночной ипотеки совсем незаметно, а на льготную ипотеку практически не влияет. Сам факт снижения [ключевой ставки] формирует некие ожидания [у покупателей] относительно дальнейшей траектории», — сказал Хорьков. По его мнению, сформируется база из потенциальных покупателей, которые запланируют покупку квартиры. Резких ценовых изменений пока не предвидится, считает аналитик. «[Покупатели] начнут мониторить рынок, отслеживать проекты, рассматривать вариант продажи своей старой квартиры. В целом, любое снижение ключевой ставки позитивно для рынка жилья, но быстрых эффектов в моменте ждать не стоит», — заключил Хорьков. Что касается вторичного рынка, ожидается, что продавцы станут меньше торговаться, так как рост спроса только укрепит положение на рынке. Бурного роста цен в этом сегменте эксперты также пока не прогнозируют, так как рынок по-прежнему чувствителен. «Особое внимание стоит уделить загородной недвижимости. Этот сегмент может получить новый импульс, особенно при сохранении тренда на удаленную работу и стремление горожан к смене образа жизни. Ипотечные программы на дома и участки пока не столь развиты, как на квартиры, но снижение ставки улучшает и их доступность», — считает директор по продажам АН «Этажи» в Екатеринбурге Анна Аликрицких.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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