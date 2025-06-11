«Мало что поменяется»: как снижение ключевой ставки повлияет на рынок жилья в Екатеринбурге

После снижения ключевой ставки на рынке жилья в Екатеринбурге мало что может измениться, однако это замотивирует активизироваться потенциальным покупателям. Такими доводами с URA.RU поделился глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
«В краткосрочном периоде мало что поменяется [на рынке]. Снижение ставки на один процент для рыночной ипотеки совсем незаметно, а на льготную ипотеку практически не влияет. Сам факт снижения [ключевой ставки] формирует некие ожидания [у покупателей] относительно дальнейшей траектории», — сказал Хорьков.
По его мнению, сформируется база из потенциальных покупателей, которые запланируют покупку квартиры. Резких ценовых изменений пока не предвидится, считает аналитик.
«[Покупатели] начнут мониторить рынок, отслеживать проекты, рассматривать вариант продажи своей старой квартиры. В целом, любое снижение ключевой ставки позитивно для рынка жилья, но быстрых эффектов в моменте ждать не стоит», — заключил Хорьков.
Что касается вторичного рынка, ожидается, что продавцы станут меньше торговаться, так как рост спроса только укрепит положение на рынке. Бурного роста цен в этом сегменте эксперты также пока не прогнозируют, так как рынок по-прежнему чувствителен.
«Особое внимание стоит уделить загородной недвижимости. Этот сегмент может получить новый импульс, особенно при сохранении тренда на удаленную работу и стремление горожан к смене образа жизни. Ипотечные программы на дома и участки пока не столь развиты, как на квартиры, но снижение ставки улучшает и их доступность», — считает директор по продажам АН «Этажи» в Екатеринбурге Анна Аликрицких.
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