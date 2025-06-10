Екатеринбуржца пять лет вынуждают платить долг по ЖКХ за двойника из Пскова

В Екатеринбурге пенсионера шестой год вынуждают платить долг по коммуналке за однофамильца из Пскова. Все это время мужчина безуспешно пытается доказать судебным приставам, что не должник. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«История началась пять лет назад, когда с его карточки списали деньги в счет долга за услуги ЖКХ. Пенсионер из Екатеринбурга, а долг прилетел из Пскова, в котором, к слову, гражданин ни разу не был и недвижки там не имеет и не имел», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Изначально пенсионер самостоятельно обратился к судебным приставам. Те провели проверку, по итогам которой вернули ему деньги. Однако уже к 2023 году у екатеринбуржца снова начали копиться долги за квартиру из Пскова. Он обратился в ФССП, но к тому моменту все персональные данные «должника» были указаны в решении суда, поэтому приставы просто так уже не могут все вернуть.
По словам Иванова, ошибку допустил псковский «Водоканал», который в документах перепутал данные пенсионера из Екатеринбурга. Депутат направил запрос в надзорные органы регионального уровня.
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