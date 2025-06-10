Екатеринбуржца, стрелявшего у храма, отпустили из-под ареста

Ленинский райсуд Екатеринбурга отпустил из-под домашнего ареста 30-летнего Романа Штадлера, обвиненного в хулиганстве после выстрела у храма. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Наталья Волкова.
«Прекрасное завершение короткой рабочей недели! Ленинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя и изменил Роману Штадлеру домашний арест на запрет определенных действий», — написала Волкова в своем telegram-канале.
О задержании Штадлера стало известно вечером 18 марта. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором Роман танцует у храма и стреляет вверх из пистолета. Оказалось, что ролик был записан в октябре 2023 года. В интернет его могли выложить недоброжелатели Штадлера. 20 марта мужчину отправили в следственный изолятор на два месяца.
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