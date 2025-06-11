Звезды «Фабрики звезд» выступят возле «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

Участники «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко, Марк Тишман, Ираклии и певец Кай Метов дадут бесплатные концерты на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом рассказала Европейская медиагруппа.
«С 17:00 и до самого заката на сцене перед ледовым дворцом „УГМК-Арена“ для десятков тысяч зрителей всенародно любимые музыканты исполнят свои самые душевные хиты — Виктория Дайнеко, Марк Тишман, Кай Метов, Ираклий Пирцхалава и многие другие», — говорится в сообщении. Вход на мероприятие будет бесплатным.
Фестиваль пройдет 27 июня. Среди громких имен ожидаются Niletto, SQWOZ BAB, «АК-47», Dose, башкирская группа Ay Yola.
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