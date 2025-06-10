В Екатеринбурге на продажу выставили американский легкий самолет Cessna 172H 1968 года выпуска за 9 600 000 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Самолет в хорошем состоянии. Налет 5 000. Наработка двигателя 1 000 часов. Обмен на вертолет», — говорится в объявлении.
По словам владельца, самолет оснащен двигателем Continental O-300 и авиационным навигатором Garmin GPSMAP 695. Хранилось воздушное судно в специальном ангаре.
Ранее в Нижнем Тагиле на продажу выставили американский вертолет. Владелец оценил его в 35 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!