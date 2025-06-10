10 июня 2025

Американский самолет конца 60-х продают за миллионы в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец также рассматривает обмен на вертолет
Владелец также рассматривает обмен на вертолет Фото:

В Екатеринбурге на продажу выставили американский легкий самолет Cessna 172H 1968 года выпуска за 9 600 000 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Самолет в хорошем состоянии. Налет 5 000. Наработка двигателя 1 000 часов. Обмен на вертолет», — говорится в объявлении.

По словам владельца, самолет оснащен двигателем Continental O-300 и авиационным навигатором Garmin GPSMAP 695. Хранилось воздушное судно в специальном ангаре.

Ранее в Нижнем Тагиле на продажу выставили американский вертолет. Владелец оценил его в 35 миллионов рублей. 

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В Екатеринбурге на продажу выставили американский легкий самолет Cessna 172H 1968 года выпуска за 9 600 000 рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Самолет в хорошем состоянии. Налет 5 000. Наработка двигателя 1 000 часов. Обмен на вертолет», — говорится в объявлении. По словам владельца, самолет оснащен двигателем Continental O-300 и авиационным навигатором Garmin GPSMAP 695. Хранилось воздушное судно в специальном ангаре. Ранее в Нижнем Тагиле на продажу выставили американский вертолет. Владелец оценил его в 35 миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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