Претенденток на звание «Мисс Екатеринбург» атакуют мошенники

11 июня 2025 в 15:22 Размер текста - 17 +

Неизвестные сообщают девушкам, что они прошли в финал (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Девушкам, которые подали заявки на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург», начали писать мошенники. Однако организаторы просят не вестись на сообщения и не отвечать неизвестным людям. «Некоторым девушкам в „Телеграм“ приходят сообщения с подтверждением прохождения в финальный состав от лица организаторов. Организаторы могут только позвонить с горячей линии конкурса (до 18 июня включительно), а также продублировать информацию в WhatsApp и пригласить вас на пре-кастинг. Не отвечайте мошенникам», — написали организаторы в соцсетях. Прием заявок завершился 9 июня. Поучаствовать в конкурсе изъявили желание более 300 девушек. Сейчас представители «Мисс Екатеринбург» обрабатывают заявки, пре-кастинг пройдет 19 июня, после этого комиссия отберет 16 финалисток, а до финала дойдут лишь 12 девушек. На протяжении месяца претендентки будут проходить интенсивную подготовку: их ждут занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству и фитнесу. Финальное шоу состоится в августе и будет приурочено к празднованию Дня города. Победительницу ждут поездка в Японию и колье-бодичейн с малахитом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девушкам, которые подали заявки на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург», начали писать мошенники. Однако организаторы просят не вестись на сообщения и не отвечать неизвестным людям. «Некоторым девушкам в „Телеграм“ приходят сообщения с подтверждением прохождения в финальный состав от лица организаторов. Организаторы могут только позвонить с горячей линии конкурса (до 18 июня включительно), а также продублировать информацию в WhatsApp и пригласить вас на пре-кастинг. Не отвечайте мошенникам», — написали организаторы в соцсетях. Прием заявок завершился 9 июня. Поучаствовать в конкурсе изъявили желание более 300 девушек. Сейчас представители «Мисс Екатеринбург» обрабатывают заявки, пре-кастинг пройдет 19 июня, после этого комиссия отберет 16 финалисток, а до финала дойдут лишь 12 девушек. На протяжении месяца претендентки будут проходить интенсивную подготовку: их ждут занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству и фитнесу. Финальное шоу состоится в августе и будет приурочено к празднованию Дня города. Победительницу ждут поездка в Японию и колье-бодичейн с малахитом.