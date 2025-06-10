10 июня 2025

Претенденток на звание «Мисс Екатеринбург» атакуют мошенники

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Мисс Екатеринбург 2023. Екатеринбург, мисс екатеринбург, мисс екатеринбург 2023
Неизвестные сообщают девушкам, что они прошли в финал (архивное фото) Фото:

Девушкам, которые подали заявки на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург», начали писать мошенники. Однако организаторы просят не вестись на сообщения и не отвечать неизвестным людям.

«Некоторым девушкам в „Телеграм“ приходят сообщения с подтверждением прохождения в финальный состав от лица организаторов. Организаторы могут только позвонить с горячей линии конкурса (до 18 июня включительно), а также продублировать информацию в WhatsApp и пригласить вас на пре-кастинг. Не отвечайте мошенникам», — написали организаторы в соцсетях.

Прием заявок завершился 9 июня. Поучаствовать в конкурсе изъявили желание более 300 девушек. Сейчас представители «Мисс Екатеринбург» обрабатывают заявки, пре-кастинг пройдет 19 июня, после этого комиссия отберет 16 финалисток, а до финала дойдут лишь 12 девушек.

На протяжении месяца претендентки будут проходить интенсивную подготовку: их ждут занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству и фитнесу. Финальное шоу состоится в августе и будет приурочено к празднованию Дня города. Победительницу ждут поездка в Японию и колье-бодичейн с малахитом.

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Девушкам, которые подали заявки на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург», начали писать мошенники. Однако организаторы просят не вестись на сообщения и не отвечать неизвестным людям. «Некоторым девушкам в „Телеграм“ приходят сообщения с подтверждением прохождения в финальный состав от лица организаторов. Организаторы могут только позвонить с горячей линии конкурса (до 18 июня включительно), а также продублировать информацию в WhatsApp и пригласить вас на пре-кастинг. Не отвечайте мошенникам», — написали организаторы в соцсетях. Прием заявок завершился 9 июня. Поучаствовать в конкурсе изъявили желание более 300 девушек. Сейчас представители «Мисс Екатеринбург» обрабатывают заявки, пре-кастинг пройдет 19 июня, после этого комиссия отберет 16 финалисток, а до финала дойдут лишь 12 девушек. На протяжении месяца претендентки будут проходить интенсивную подготовку: их ждут занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству и фитнесу. Финальное шоу состоится в августе и будет приурочено к празднованию Дня города. Победительницу ждут поездка в Японию и колье-бодичейн с малахитом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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