В центре Екатеринбурга закрыли один из парков

Парк откроют ранним утром 12 июня
В Екатеринбурге утром 11 июня закрыли на обработку от клещей Харитоновский парк. Возобновить его работу планируют завтра. Это следует из объявления на входе в парк.
«Внимание! Территория парка закрыта в связи с акарицидной обработкой. Парк будет открыт в 06:00 12 июня», — следует из обращения.
Администрация призвала после обработки гулять только по пешеходным дорожкам парка. «Избегая газонов», — отметили там.
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