10 июня 2025

В центре Екатеринбурга закрыли один из парков

В Екатеринбурге на сутки закрыли Харитоновский парк
© Служба новостей «URA.RU»
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Парк откроют ранним утром 12 июня
Парк откроют ранним утром 12 июня Фото:

В Екатеринбурге утром 11 июня закрыли на обработку от клещей Харитоновский парк. Возобновить его работу планируют завтра. Это следует из объявления на входе в парк.

«Внимание! Территория парка закрыта в связи с акарицидной обработкой. Парк будет открыт в 06:00 12 июня», — следует из обращения.

Администрация призвала после обработки гулять только по пешеходным дорожкам парка. «Избегая газонов», — отметили там.

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В Екатеринбурге утром 11 июня закрыли на обработку от клещей Харитоновский парк. Возобновить его работу планируют завтра. Это следует из объявления на входе в парк. «Внимание! Территория парка закрыта в связи с акарицидной обработкой. Парк будет открыт в 06:00 12 июня», — следует из обращения. Администрация призвала после обработки гулять только по пешеходным дорожкам парка. «Избегая газонов», — отметили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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