Друг Скриптонита закатит бесплатный концерт в крупном ТЦ Екатеринбурга

Друг рэпера Скриптонита, создатель битов для групп ЛСП и «Хлеб», певец Dose (настоящее имя — Айдос Джумалинов) выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Музыкант споет на фудкорте ESTORY в ТРЦ «Гринвич».
«Dose — талантливый R&B исполнитель родом из Павлодара, продюсер и автор песен, покоривший сердца поклонников из разных стран! Один из самых интересных представителей футуристической стороны солнечного Казахстана», — сообщает команда фестиваля в соцсетях. Артист выйдет на площадку в 23:30. Также на сцену фудкорта выйдет группа «Базар» — участники фестивалей «Пикник Афиши», «Дикая мята», Chess & Jazz.
«Ночь музыки» в этом году пройдет 27 июня. Известно, что из хедлайнеров ожидаются Niletto, SQWOZ BAB, «АК-47», Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola.
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