Друг Скриптонита закатит бесплатный концерт в крупном ТЦ Екатеринбурга

Dose выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге
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Вечеринка выпускников в Теле-клубе. Екатеринбург , doss, досс
Dose пел на выпускном УрФУ в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Друг рэпера Скриптонита, создатель битов для групп ЛСП и «Хлеб», певец Dose (настоящее имя — Айдос Джумалинов) выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Музыкант споет на фудкорте ESTORY в ТРЦ «Гринвич».

«Dose — талантливый R&B исполнитель родом из Павлодара, продюсер и автор песен, покоривший сердца поклонников из разных стран! Один из самых интересных представителей футуристической стороны солнечного Казахстана», — сообщает команда фестиваля в соцсетях. Артист выйдет на площадку в 23:30. Также на сцену фудкорта выйдет группа «Базар» — участники фестивалей «Пикник Афиши», «Дикая мята», Chess & Jazz.

«Ночь музыки» в этом году пройдет 27 июня. Известно, что из хедлайнеров ожидаются Niletto, SQWOZ BAB, «АК-47», Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola.

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Друг рэпера Скриптонита, создатель битов для групп ЛСП и «Хлеб», певец Dose (настоящее имя — Айдос Джумалинов) выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Музыкант споет на фудкорте ESTORY в ТРЦ «Гринвич». «Dose — талантливый R&B исполнитель родом из Павлодара, продюсер и автор песен, покоривший сердца поклонников из разных стран! Один из самых интересных представителей футуристической стороны солнечного Казахстана», — сообщает команда фестиваля в соцсетях. Артист выйдет на площадку в 23:30. Также на сцену фудкорта выйдет группа «Базар» — участники фестивалей «Пикник Афиши», «Дикая мята», Chess & Jazz. «Ночь музыки» в этом году пройдет 27 июня. Известно, что из хедлайнеров ожидаются Niletto, SQWOZ BAB, «АК-47», Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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