В цокольном этаже дома расположен кинозал (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Дом строился для себя, в него вложена душа и все незамысловатые идеи молодой семьи. В цокольном этаже полноценный кинотеатр (кинозал), спортзал, бар в стиле стимпанк, котельная. К дому прилегают две большие террасы», — сообщается в объявлении.

Мебель и техника остаются в доме. Газификация микрорайона ожидается до конца 2024 года. Продавец отмечает, что дом продается срочно, а цена снижена. При этом он не готов торговаться.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру. Цена за покупку — 1 млн 450 тысяч рублей.

В цокольном этаже дома расположен кинозал avito.ru

Также в доме есть бар с интерьером в стиле стимпанк avito.ru

Продавец указал, что цена на объект снижена avito.ru