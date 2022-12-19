19 декабря 2022
18 декабря 2022

В ХМАО продается дом с кинозалом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпоказ мультфильма
В цокольном этаже дома расположен кинозал (фото из архива) Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Дом строился для себя, в него вложена душа и все незамысловатые идеи молодой семьи. В цокольном этаже полноценный кинотеатр (кинозал), спортзал, бар в стиле стимпанк, котельная. К дому прилегают две большие террасы», — сообщается в объявлении.

Мебель и техника остаются в доме. Газификация микрорайона ожидается до конца 2024 года. Продавец отмечает, что дом продается срочно, а цена снижена. При этом он не готов торговаться.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру. Цена за покупку — 1 млн 450 тысяч рублей.

В цокольном этаже дома расположен кинозал
Также в доме есть бар с интерьером в стиле стимпанк
Продавец указал, что цена на объект снижена
В здании центральное водоснабжение, установлен септик, газификация ожидается до конца 2024 года

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В Пыть-Яхе (ХМАО) на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Дом строился для себя, в него вложена душа и все незамысловатые идеи молодой семьи. В цокольном этаже полноценный кинотеатр (кинозал), спортзал, бар в стиле стимпанк, котельная. К дому прилегают две большие террасы», — сообщается в объявлении. Мебель и техника остаются в доме. Газификация микрорайона ожидается до конца 2024 года. Продавец отмечает, что дом продается срочно, а цена снижена. При этом он не готов торговаться. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру. Цена за покупку — 1 млн 450 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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