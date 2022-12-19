В Пыть-Яхе (ХМАО) на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«Дом строился для себя, в него вложена душа и все незамысловатые идеи молодой семьи. В цокольном этаже полноценный кинотеатр (кинозал), спортзал, бар в стиле стимпанк, котельная. К дому прилегают две большие террасы», — сообщается в объявлении.
Мебель и техника остаются в доме. Газификация микрорайона ожидается до конца 2024 года. Продавец отмечает, что дом продается срочно, а цена снижена. При этом он не готов торговаться.
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру. Цена за покупку — 1 млн 450 тысяч рублей.
В цокольном этаже дома расположен кинозал
avito.ru
Также в доме есть бар с интерьером в стиле стимпанк
avito.ru
Продавец указал, что цена на объект снижена
avito.ru
В здании центральное водоснабжение, установлен септик, газификация ожидается до конца 2024 года
В Пыть-Яхе (ХМАО) на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Дом строился для себя, в него вложена душа и все незамысловатые идеи молодой семьи. В цокольном этаже полноценный кинотеатр (кинозал), спортзал, бар в стиле стимпанк, котельная. К дому прилегают две большие террасы», — сообщается в объявлении. Мебель и техника остаются в доме. Газификация микрорайона ожидается до конца 2024 года. Продавец отмечает, что дом продается срочно, а цена снижена. При этом он не готов торговаться. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру. Цена за покупку — 1 млн 450 тысяч рублей.