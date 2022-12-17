17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Ханты-Мансийске продают гараж-квартиру за 1,5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гаражи, магнитогорск, город, авторемонт, гаражные боксы
В Ханты-Мансийске продается двухэтажный гараж, в котором можно жить Фото:

В центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру, цена за покупку — 1 млн 450 тыс. рублей. Объявление о продаже опубликовано в telegram-канале «Ханты-Мансийск. Объявления».

«Продам 2-х этажный жилой гараж в центре города Ханты-Мансийска, зарегистрированный в Росреестре. Земля и оба этажа в собственности, задолженностей нет», — написал продавец.

В гараже новая электропроводка, двухтарифный счетчик, радиаторное отопление, санузел и емкость под воду. Продавец отмечает удобное местоположение жилища.

Ранее URA.RU рассказало, что в Советском продается однокомнатная квартира в деревянном доме за 750 тыс. рублей. Дом планируется под снос.

Вид гаража с улицы
Фото:
Жилое помещение на втором этаже
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

В центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру, цена за покупку — 1 млн 450 тыс. рублей. Объявление о продаже опубликовано в telegram-канале «Ханты-Мансийск. Объявления». «Продам 2-х этажный жилой гараж в центре города Ханты-Мансийска, зарегистрированный в Росреестре. Земля и оба этажа в собственности, задолженностей нет», — написал продавец. В гараже новая электропроводка, двухтарифный счетчик, радиаторное отопление, санузел и емкость под воду. Продавец отмечает удобное местоположение жилища. Ранее URA.RU рассказало, что в Советском продается однокомнатная квартира в деревянном доме за 750 тыс. рублей. Дом планируется под снос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...