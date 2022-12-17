В центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру, цена за покупку — 1 млн 450 тыс. рублей. Объявление о продаже опубликовано в telegram-канале «Ханты-Мансийск. Объявления».
«Продам 2-х этажный жилой гараж в центре города Ханты-Мансийска, зарегистрированный в Росреестре. Земля и оба этажа в собственности, задолженностей нет», — написал продавец.
В гараже новая электропроводка, двухтарифный счетчик, радиаторное отопление, санузел и емкость под воду. Продавец отмечает удобное местоположение жилища.
В центре Ханты-Мансийска продается двухуровневый гараж, переоборудованный под квартиру, цена за покупку — 1 млн 450 тыс. рублей. Объявление о продаже опубликовано в telegram-канале «Ханты-Мансийск. Объявления». «Продам 2-х этажный жилой гараж в центре города Ханты-Мансийска, зарегистрированный в Росреестре. Земля и оба этажа в собственности, задолженностей нет», — написал продавец. В гараже новая электропроводка, двухтарифный счетчик, радиаторное отопление, санузел и емкость под воду. Продавец отмечает удобное местоположение жилища. Ранее URA.RU рассказало, что в Советском продается однокомнатная квартира в деревянном доме за 750 тыс. рублей. Дом планируется под снос.