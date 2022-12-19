Из Екатеринбурга в Узбекистан пытались незаконно вывезти тысячи сим-карт

Сотрудники таможни нашли в багаже пассажира 4000 сим-карт мобильных операторов России Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали мужчину, который пытался вылететь в Ташкент (Узбекистан) с 4 тысячами новых сим-карт. Иностранный гражданин не стал декларировать товар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Сотрудники таможни нашли в багаже пассажира 4000 сим-карт мобильных операторов России. Мужчина планировал увезти товар в Узбекистан. Сотрудники таможни сим-карты изъяли, а в отношении авиапассажира возбудили дело об административном правонарушении», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Кольцово задержали эмигранта из Германии, который пытался незаконно провести 28 тысяч евро наличными. Мужчина не стал декларировать сумму, которая превышает разрешенную почти в три раза. В отношении мужчины завели уголовное дело.