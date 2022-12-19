ХМАО стал антилидером по инфляции в УрФО

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре зафиксирован самый низкий темп прироста цен среди регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
«Годовая инфляция в ХМАО в ноябре 2022 года замедлилась до 7,03% после 7,42% месяцем ранее. Годовой темп прироста цен в регионе стал самым низким в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 9,70%», — уточнили в ЦентроБанке.
По словам экспертов, замедление инфляции в регионе обусловлено расширением предложения, ослаблением потребительского спроса и налаживанием механизма параллельного импорта. Самое большое снижение темпа прироста цен было зафиксировано в категории продовольственных товаров.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снижаются цены на непродовольственные товары: одежду, обувь, телевизоры и смартфоны. Эксперты также отмечают замедление годового роста цен на легковые автомобили в Югре.
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