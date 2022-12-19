ХМАО стал антилидером по инфляции в УрФО

20 декабря 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

В ХМАО самые низкие темпы инфляции Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре зафиксирован самый низкий темп прироста цен среди регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ. «Годовая инфляция в ХМАО в ноябре 2022 года замедлилась до 7,03% после 7,42% месяцем ранее. Годовой темп прироста цен в регионе стал самым низким в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 9,70%», — уточнили в ЦентроБанке. По словам экспертов, замедление инфляции в регионе обусловлено расширением предложения, ослаблением потребительского спроса и налаживанием механизма параллельного импорта. Самое большое снижение темпа прироста цен было зафиксировано в категории продовольственных товаров. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снижаются цены на непродовольственные товары: одежду, обувь, телевизоры и смартфоны. Эксперты также отмечают замедление годового роста цен на легковые автомобили в Югре.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре зафиксирован самый низкий темп прироста цен среди регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ. «Годовая инфляция в ХМАО в ноябре 2022 года замедлилась до 7,03% после 7,42% месяцем ранее. Годовой темп прироста цен в регионе стал самым низким в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 9,70%», — уточнили в ЦентроБанке. По словам экспертов, замедление инфляции в регионе обусловлено расширением предложения, ослаблением потребительского спроса и налаживанием механизма параллельного импорта. Самое большое снижение темпа прироста цен было зафиксировано в категории продовольственных товаров. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снижаются цены на непродовольственные товары: одежду, обувь, телевизоры и смартфоны. Эксперты также отмечают замедление годового роста цен на легковые автомобили в Югре.