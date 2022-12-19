19 декабря 2022

ХМАО стал антилидером по инфляции в УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, инфляция, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
В ХМАО самые низкие темпы инфляции Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре зафиксирован самый низкий темп прироста цен среди регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Годовая инфляция в ХМАО в ноябре 2022 года замедлилась до 7,03% после 7,42% месяцем ранее. Годовой темп прироста цен в регионе стал самым низким в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 9,70%», — уточнили в ЦентроБанке.

По словам экспертов, замедление инфляции в регионе обусловлено расширением предложения, ослаблением потребительского спроса и налаживанием механизма параллельного импорта. Самое большое снижение темпа прироста цен было зафиксировано в категории продовольственных товаров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снижаются цены на непродовольственные товары: одежду, обувь, телевизоры и смартфоны. Эксперты также отмечают замедление годового роста цен на легковые автомобили в Югре.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре зафиксирован самый низкий темп прироста цен среди регионов УрФО. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ. «Годовая инфляция в ХМАО в ноябре 2022 года замедлилась до 7,03% после 7,42% месяцем ранее. Годовой темп прироста цен в регионе стал самым низким в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 9,70%», — уточнили в ЦентроБанке. По словам экспертов, замедление инфляции в регионе обусловлено расширением предложения, ослаблением потребительского спроса и налаживанием механизма параллельного импорта. Самое большое снижение темпа прироста цен было зафиксировано в категории продовольственных товаров. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снижаются цены на непродовольственные товары: одежду, обувь, телевизоры и смартфоны. Эксперты также отмечают замедление годового роста цен на легковые автомобили в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...