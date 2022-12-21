Путин дал новую привилегию участникам спецоперации

Владимир Путин высказался о привилегиях для участников СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники спецоперации на Украине должны назначаться на новые должности в первую очередь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве.
«Получившие опыт в ходе спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке», — сказал Путин в ходе своего выступления. Его трансляцию вел telegram-канал «ТАСС LIVE».
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