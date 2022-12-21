Путин дал новую привилегию участникам спецоперации

Путин: участники СВО должны назначаться на новые должности в первую очередь
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин высказался о привилегиях для участников СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации на Украине должны назначаться на новые должности в первую очередь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве.

«Получившие опыт в ходе спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке», — сказал Путин в ходе своего выступления. Его трансляцию вел telegram-канал «ТАСС LIVE».

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Участники спецоперации на Украине должны назначаться на новые должности в первую очередь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве. «Получившие опыт в ходе спецоперации офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке», — сказал Путин в ходе своего выступления. Его трансляцию вел telegram-канал «ТАСС LIVE».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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