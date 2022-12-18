18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Турции задержали рейс в Екатеринбург на 17 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, смог, самолет, туман, ночной аэропорт
Рейс Анталья — Екатеринбург внезапно перенесли на 17 часов Фото:

В Анталье (Турция) задержали вылет рейса авиакомпании Southwind Airlines в Екатеринбург на 17 часов. Информация об этом появилась на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс 2S-1713 должен был приземлиться в Екатеринбург 18 декабря в 22:55, следует из данных на сайте аэропорта Кольцово. Однако теперь из-за задержки самолета екатеринбуржцы вернутся домой только 19 декабря в 15:55.

С чем связана задержка на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Southwind Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы застряли в Хургаде (Египет) из-за запрета российской авиакомпании совершать перелеты через Иорданию. Теперь, наладив новый маршрут, туристы из Екатеринбурга смогут вернуться домой 20 декабря.

Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

В Анталье (Турция) задержали вылет рейса авиакомпании Southwind Airlines в Екатеринбург на 17 часов. Информация об этом появилась на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс 2S-1713 должен был приземлиться в Екатеринбург 18 декабря в 22:55, следует из данных на сайте аэропорта Кольцово. Однако теперь из-за задержки самолета екатеринбуржцы вернутся домой только 19 декабря в 15:55. С чем связана задержка на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Southwind Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы застряли в Хургаде (Египет) из-за запрета российской авиакомпании совершать перелеты через Иорданию. Теперь, наладив новый маршрут, туристы из Екатеринбурга смогут вернуться домой 20 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...